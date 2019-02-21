 Коболєв: Суд у Гаазі визнав провину РФ за втрату активів ″Нафтогазу″ в Криму | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.03.2019

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Економіка

Коболєв: Суд у Гаазі визнав провину РФ за втрату активів "Нафтогазу" в Криму

Третейський суд в Гаазі визнав, що Росія як держава відповідальна за втрату "Нафтогазом" активів в Криму після анексії півострова, заявив Андрій Коболєв.

Глава Нафтогазу Андрій Коболєв

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв

Трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі підтвердив провину Росії у втраті "Нафтогазом України" своїх активів у Криму, заявив глава НАК Андрій Коболєв.

DW.COM

НАК "Нафтогаз України" та її шість дочірніх компаній вимагають у Росії відшкодувати збитки, завдані захопленням їхніх активів у Криму. (19.10.2016)

У судових справах щодо врегулювання суперечок, пов’язаних з активами НАК "Нафтогаз України" в анексованому Росією Криму, інтереси української компанії захищатимуть юристи американської компанії Covington & Burling. (05.01.2016)

За його словами, "Нафтогаз" отримав позитивне рішення арбітражу. "Нам вдалося довести в трибуналі факт того, що юрисдикція цього трибуналу щодо захисту інвестицій поширюється на цей випадок. Друге: нам вдалося довести, що Росія як держава винна у втраті наших активів і має за це відповідати, тобто надати НАК "Нафтогаз України" компенсацію", - сказав він на прес-конференції в Києві в п'ятницю, 1 березня, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

Коболєв зазначив, що вартість втрачених від анексії Криму активів компанія оцінює в сумі до п'яти мільярдів доларів. "Але остаточне рішення щодо суми буде предметом наступного слухання, яке ми очікуємо цього року і сподіваємося на початку наступного року отримати рішення про суму компенсації", - додав він.

Як повідомлялося, арбітражне провадження за позовом "Нафтогазу" проти Російської Федерації через незаконну експропріацію майна у Криму було розпочато 17 жовтня 2016 року. Справа розглядається при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.

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