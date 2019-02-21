Коболєв: Суд у Гаазі визнав провину РФ за втрату активів "Нафтогазу" в Криму

Трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі підтвердив провину Росії у втраті "Нафтогазом України" своїх активів у Криму, заявив глава НАК Андрій Коболєв.

За його словами, "Нафтогаз" отримав позитивне рішення арбітражу. "Нам вдалося довести в трибуналі факт того, що юрисдикція цього трибуналу щодо захисту інвестицій поширюється на цей випадок. Друге: нам вдалося довести, що Росія як держава винна у втраті наших активів і має за це відповідати, тобто надати НАК "Нафтогаз України" компенсацію", - сказав він на прес-конференції в Києві в п'ятницю, 1 березня, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

Коболєв зазначив, що вартість втрачених від анексії Криму активів компанія оцінює в сумі до п'яти мільярдів доларів. "Але остаточне рішення щодо суми буде предметом наступного слухання, яке ми очікуємо цього року і сподіваємося на початку наступного року отримати рішення про суму компенсації", - додав він.

Як повідомлялося, арбітражне провадження за позовом "Нафтогазу" проти Російської Федерації через незаконну експропріацію майна у Криму було розпочато 17 жовтня 2016 року. Справа розглядається при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.