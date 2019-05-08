Коболєв застеріг щодо припинення транзиту газу Україною з 2020 року

Російський "Газпром" має технічні можливості відмовитися від використання української газотранспортної системи після 2019 року навіть у разі, якщо будівництво альтернативного маршруту "Північний потік-2" не буде завершено. Про це в четвер, 16 травня, заявив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"За нашими підрахунками, російська сторона має технічну можливість наступного року не використовувати український транзит, навіть якщо не буде побудовано "Північний потік-2". При цьому він може виконувати мінімальні обсяги постачання газу європейським споживачам у рамках наявних контрактів "Газпрому". Дефіцит постачань газу в такій ситуації становить приблизно 5 мільярдів кубічних метрів. Ці розрахунки збігаються з розрахунками декількох великих міжнародних інститутів", - сказав Коболєв на інвестиційній конференції в Києві, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

За його словами, зараз "Газпром" здійснює постачання газу до Європи в прискореному темі, чим створює додаткові запаси ресурсу, які на даний момент є рекордними. "Я так думаю, що саме для покриття цього дефіциту ці додаткові запаси і створюються. Тому, за моєю оцінкою, яку також поділяють і наші європейські партнери, ймовірність того, що 1 січня 2020 року ми отримаємо повне припинення транзиту, як це було в січні 2009 року, досить висока", - сказав голова НАК.

"Газпром" не коментує

Тим часом заступниця голови правління "Газпрому" Олена Бурмістрова того ж дня, виступаючи на конференції "Перспективи енергетичної співпраці Росія-ЄС. Газовий аспект" в Берліні, залишила без подробиць перспективи продовження транзитного контракту з Києвом, що спливає цього року, але запевнила у відповідальному ставленні до покупців і готовності обговорювати різні варіанти забезпечення надійності постачань.

"Вкрай актуальним є питання транзиту через Україну. Тут і сьогодні я хотіла б утриматися від доленосних заяв із цього приводу. Над складним питанням наразі працюють і інженери, і економісти, і юристи з усіх боків", - сказала вона, цитує агентство "Інтерфакс".

Нагадаємо, що напередодні канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що Єврокомісія більше не може зупинити газопровід "Північний потік-2". Однак "ключовим моментом" при будівництві нового газопроводу, на думку Меркель, є роль України. "Україна повинна залишатися транзитною країною попри "Північний потік", - вважає канцлерка. Вона пообіцяла обговорити це питання з новообраним українським президентом Володомиром Зеленським.