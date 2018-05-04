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Фото: Christiane Rogge
Кнут Флекенштайн
Пропустити розділ Кнут Флекенштайн: інші публікації
Кнут Флекенштайн: інші публікації
Флекенштайн: На ЧС-2018 треба їхати!
Флекенштайн: На ЧС-2018 треба їхати!
Бойкот ЧС-2018 в Росії був би докорінно неправильним, вважає євродепутат від соціал-демократів Кнут Флекенштайн.
Політика
04.05.2018
4 травня 2018 р.
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