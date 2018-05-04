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Кнут Флекенштайн, депутат від СДПН у Європарламенті
Фото: Christiane Rogge

Кнут Флекенштайн

Пропустити розділ Кнут Флекенштайн: інші публікації

Кнут Флекенштайн: інші публікації

Кнут Флекенштайн, депутат від СДПН у Європарламенті

Флекенштайн: На ЧС-2018 треба їхати!

Флекенштайн: На ЧС-2018 треба їхати!

Бойкот ЧС-2018 в Росії був би докорінно неправильним, вважає євродепутат від соціал-демократів Кнут Флекенштайн.
Політика
4 травня 2018 р.
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