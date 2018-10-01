КНДР та Південна Корея розміновують прикордонну зону

Військові Північної та Південної Кореї розпочали звільняти від мін прикордонну зону між двома країнами. Про це в понеділок, 1 жовтня, повідомила прес-служба південнокорейського міністерства оборони, на яку посилається агенція новин dpa.

Згідно з інформацією південнокорейського оборонного відомства, операціє з розмінування демілітаризованої зони триватиме 20 днів. Поки що Пхеньян не підтверджував інформацію Сеула про початок демонтажу вибухових пристроїв зі свого боку.

Нинішнє розмінування прикордонної зони - перше з 2002 року. Тоді КНДР та Південна Корея розмінували дві ділянки для встановлення залізничного сполучення між двома країнами. Утім, 2008 року Південна Корея припинила залізничне сполучення з КНДР через зростання напруженості.

Домовленості про повне розмінування демілітаризованої зони були досягнуті під час останнього міжкорейського саміту, що тривав з 18 по 20 вересня в Пхеньяні. На ньому лідер КНРД Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін домовилися про створення інших буферних зон уздовж кордону між двома країнами на суходолі та на морі. Ці домовленості мають убезпечити військових обох країн від небажаних сутичок. Так само сторони домовилися припинити військові навчання на кордоні з 1 листопада цього року.

За даними інформагенції AFP, на кордоні КНДР та Південної Кореї було закопано близько 800 тисяч мін.

Міст до Північної Кореї Міст у нікуди Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".

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