КНДР отримала мільярдні прибутки завдяки кібератакам - експертний звіт

Хакери з Північної Кореї, які працюють під керівництвом спецслужб, вкрали приблизно два мільярди доларів із банківських рахунків та електронних гаманців. Поцуплені гроші спрямували на фінансування військових програм.
За допомогою "детально продуманих кібератак" північнокорейські хакери вкрали щонайменше два мільярди доларів, які КНДР витратила, зокрема, на програму розроблення зброї масового знищення. Про це йдеться в іще не оприлюдненому звіті, підготовленому незалежними експертами для комітету ООН, який опікується санкціями щодо Північної Кореї. Звіт, доступ до стислої версії якого отримала низка західних ЗМІ, має бути оприлюднений у вересні цього року і поданий на розгляд Ради Безпеки ООН, зазначає інформагенція dpa.
Хакерів цікавили як звичайні, так і криптовалюти, включно з біткоіном. Махінації з криптовалютами давали хакерам змогу "одержувати прибуток методами, які важче відстежити і які уряди контролюють слабше, ніж традиційний банківський сектор", цитує експертів новинна агенція Reuters. У такий спосіб Північна Корея також намагалась обійти санкції, накладені на державу міжнародною спільнотою. Експерти вказують, що перевіряють дані про щонайменше 35 кібератак в 17 державах. Про який проміжок часу йде мова, з наявної інформації незрозуміло.
Представники Північної Кореї в ООН доповідь не коментують. Водночас багато дипломатів підтвердили dpa, що доповідь вже надіслали членам комітету ООН, який опікується санкціями щодо КНДР.
Північнокорейських хакерів в минулому неодноразово звинувачували в різноманітних кібератаках. Серед них хакерська атака на Голівудську студію Sony Pictures у 2014, кібератака на смартфони посадовців Південної Кореї у 2017 та глобальній кібератака на комп’ютери 150 країн з допомогою програми WannaCry у 2017. Лідер КНДР Кім Чен Ин звинувачення на адресу країни неодноразово відкидав.
Південна Корея заявила про кібератаку з боку Північної на смартфони декількох ключових високопосадовців наприкінці лютого - на початку березня. (08.03.2016)
Заподіяна кіберзлочинцями шкода сягає ста мільйонів доларів США. В операції Європолу також брали участь США і Україна. (16.05.2019)
Північнокорейські військові під керівництвом Кім Чен Ина провели нові ракетні випробування. У Сеулі повідомили, що були запущені балістичні ракети малої дальності. (03.08.2019)