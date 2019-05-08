КНДР отримала мільярдні прибутки завдяки кібератакам - експертний звіт

За допомогою "детально продуманих кібератак" північнокорейські хакери вкрали щонайменше два мільярди доларів, які КНДР витратила, зокрема, на програму розроблення зброї масового знищення. Про це йдеться в іще не оприлюдненому звіті, підготовленому незалежними експертами для комітету ООН, який опікується санкціями щодо Північної Кореї. Звіт, доступ до стислої версії якого отримала низка західних ЗМІ, має бути оприлюднений у вересні цього року і поданий на розгляд Ради Безпеки ООН, зазначає інформагенція dpa.

Хакерів цікавили як звичайні, так і криптовалюти, включно з біткоіном. Махінації з криптовалютами давали хакерам змогу "одержувати прибуток методами, які важче відстежити і які уряди контролюють слабше, ніж традиційний банківський сектор", цитує експертів новинна агенція Reuters. У такий спосіб Північна Корея також намагалась обійти санкції, накладені на державу міжнародною спільнотою. Експерти вказують, що перевіряють дані про щонайменше 35 кібератак в 17 державах. Про який проміжок часу йде мова, з наявної інформації незрозуміло.

Представники Північної Кореї в ООН доповідь не коментують. Водночас багато дипломатів підтвердили dpa, що доповідь вже надіслали членам комітету ООН, який опікується санкціями щодо КНДР.

Північнокорейських хакерів в минулому неодноразово звинувачували в різноманітних кібератаках. Серед них хакерська атака на Голівудську студію Sony Pictures у 2014, кібератака на смартфони посадовців Південної Кореї у 2017 та глобальній кібератака на комп’ютери 150 країн з допомогою програми WannaCry у 2017. Лідер КНДР Кім Чен Ин звинувачення на адресу країни неодноразово відкидав.