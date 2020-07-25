КНДР заявила про першу підозру на COVID-19 у країні

Через півроку після початку пандемії COVID-19 Північна Корея у неділю, 26 липня, вперше повідомила про підозру інфікування коронавірусом в країні. Як повідомляє державне інформаційне агентство KCNA, йдеться про людину, яка втекла до Південної Кореї кілька років тому і нелегально потрапила у прикордонне місто Кесон на початку минулого тижня. Після повернення у цієї особи виявили симптоми COVID-19.

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Цій людині вже зробили тест на коронавірус, але про його результати не повідомляють. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин запровадив у місті Кесон локдаун у якості запобіжного заходу внаслідок цієї підозри. Також в країні намагаються відновити весь ланцюжок останніх контактів особи, в якої підозрюють COVID-19.

Якщо тест на COVID-19 буде позитивним, то це буде перший офіційно підтверджений випадок зараження коронавірусом у КНДР. Влада Північної Кореї наполягає, що у країні до цього не було жодного випадку інфікування коронавірусом, у чому сумніваються іноземні експерти, зауважує інформагентство AP.

Після спалаху COVID-19 на початку року у світі уряд КНДР закрив кордони країни, заборонив в'їзд іноземним туристам та наказав медичним працівникам поміщати на карантин будь-кого із симптомами хвороби. Уряд країни назвав свої антивірусні заходи "питанням національного існування".

Експерти кажуть, що спалах коронавірусу в Північній Кореї може спричинити тяжкі наслідки через погану інфраструктуру охорони здоров'я та хронічну нестачу медичних матеріалів.

Раніше Північна Корея отримала тисячі комплектів для тестування коронавірусу з Росії та інших країн.