КНДР заявила про першу підозру на COVID-19 у країні

Через півроку після початку пандемії COVID-19 Північна Корея у неділю, 26 липня, вперше повідомила про підозру інфікування коронавірусом в країні. Як повідомляє державне інформаційне агентство KCNA, йдеться про людину, яка втекла до Південної Кореї кілька років тому і нелегально потрапила у прикордонне місто Кесон на початку минулого тижня. Після повернення у цієї особи виявили симптоми COVID-19.
Читайте також: Коронавірусна криза загрожує посилити голод у світі - звіт ООН
Цій людині вже зробили тест на коронавірус, але про його результати не повідомляють. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин запровадив у місті Кесон локдаун у якості запобіжного заходу внаслідок цієї підозри. Також в країні намагаються відновити весь ланцюжок останніх контактів особи, в якої підозрюють COVID-19.
Якщо тест на COVID-19 буде позитивним, то це буде перший офіційно підтверджений випадок зараження коронавірусом у КНДР. Влада Північної Кореї наполягає, що у країні до цього не було жодного випадку інфікування коронавірусом, у чому сумніваються іноземні експерти, зауважує інформагентство AP.
Після спалаху COVID-19 на початку року у світі уряд КНДР закрив кордони країни, заборонив в'їзд іноземним туристам та наказав медичним працівникам поміщати на карантин будь-кого із симптомами хвороби. Уряд країни назвав свої антивірусні заходи "питанням національного існування".
Експерти кажуть, що спалах коронавірусу в Північній Кореї може спричинити тяжкі наслідки через погану інфраструктуру охорони здоров'я та хронічну нестачу медичних матеріалів.
Раніше Північна Корея отримала тисячі комплектів для тестування коронавірусу з Росії та інших країн.
-
Міст до Північної Кореї
Міст у нікуди
Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".
-
Міст до Північної Кореї
Туристична принада
"Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.
-
Міст до Північної Кореї
Погляд через річку
Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.
-
Міст до Північної Кореї
Іще один погляд зі "Зламаного мосту"
"Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.
-
Міст до Північної Кореї
КНДР у телескоп
Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.
-
Міст до Північної Кореї
Сувеніри з кордону
На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.
-
Міст до Північної Кореї
Делікатеси з голодної країни
У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.
-
Міст до Північної Кореї
Прохолодні відносини
Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.
-
Міст до Північної Кореї
Економічного процвітання немає
Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.
Автор: Естер Фельден, Ольга Войтович