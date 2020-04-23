 Клімат та пандемія будуть пріоритетами головування ФРН у ЄС - Меркель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2020

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Клімат та пандемія будуть пріоритетами головування ФРН у ЄС - Меркель

Канцлерка ФРН Анґела Меркель запевнила, що боротьба з кліматичними змінами попри пандемію COVID-19 залишається пріоритетом головування країни в Євросоюзі.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Під час свого піврічного головування в Євросоюзі, яке почнеться 1 липня, Німеччина зосередить свої зусилля як на питаннях боротьби з пандемією коронавірусу, так і на протидії кліматичним змінам. Про це в суботу, 25 квітня, заявила у своєму подкасті канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

"Ми думаємо про майбутнє - і це включає клімат та екологічні питання", - зазначила вона. Водночас, за її словами, під час головування країни в ЄС на перший план вийде боротьба з пандемією та її соціально-економічними наслідками. При цьому Меркель звернула увагу на те, як "можна в усіх країнах-членах ЄС створити ефективні європейські системи охорони здоров'я".

Канцлерка Німеччини також сказала, що метою головування країни в Євросоюзі є більш згуртована Європа, яка "краще готова до ХХІ століття, ніж сьогоднішня".

Раніше цього тижня Меркель закликала німецьких громадян бути готовими до тривалих карантинних обмежень, запроваджених у країні для боротьби з коронавірусом. За її словами, "ми живемо не під час завершальної фази пандемії, а все ще на її початковому етапі".

За даними німецького Інституту Роберта Коха, станом на ранок 25 квітня кількість померлих пацієнтів, в яких було підтверджено коронавірус, становить 5500 осіб. Кількість інфікованих у ФРН становить майже 152,5 тисячі. Майже 110 тисяч осіб вже одужали у ФРН від коронавірусу. Протягом останньої доби у Німеччині було зареєстровано понад 2000 нових випадків заражень та 179 летальних випадків.

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