Кліматичні протести в Лондоні: понад 700 затриманих

У британській столиці протягом останнього тижня тривають протести проти кліматичних змін. За офіційними даними, станом на суботу, 20 квітня, правоохоронцями затримано 718 осіб. Обвинувачення за цей час висунуті 28 мітингарям.

Екологічні активісти на мосту Ватерлоо

Поліцейські відділки мають труднощі із розміщенням усіх затриманих. Через протести з сусідніх районів до столиці Великобританії переведені близько 200 правоохоронців. Багато представників сил безпеки продовжують працювати і на вихідних. Суди у столиці перезавантаженні.

Перша акція протесту "Повстання проти вимирання" відбулась 15 квітня. Мітингарі перекрили міст Ватерлоо і кілька перехресть великих вулиць в центрі британської столиці, де влаштували сидячі протести. Після цього акції продовжувались щодня - внаслідок цього транспортний рух був паралізований в кількох центральних районах Лондона.

Акція протесту кліматичних активістів у центрі Лондона

Акція "Повстання проти вимирання" була почата в минулому році та проходить у європейських містах. У Великобританії її учасники вимагають в уряду оголосити надзвичайний стан щодо клімату, скоротити викиди парникових газів до нульового рівня до 2025 року, а також проводити зібрання громадян з питань клімату та навколишнього середовища.