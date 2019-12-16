Клуб "Райо Вальєкано" оштрафували за образи на адресу Романа Зозулі

Мадридський футбольний клуб "Райо Вальєкано" оштрафований на 18 тисяч євро за образи з боку його вболівальників на адресу гравця клубу "Альбасете", українця Романа Зозулі під час домашнього матчу, який відбувся 15 грудня. Відповідне рішення у п'ятницю, 27 грудня, оголосила Королевська іспанська футбольна федерація (RFEF).

Матч іспанської другої футбольної ліги між "Райо Вальєкано" та "Альбасете" тоді так і не дограли. Причиною призупинення гри стали образи, які лунали на адресу Зозулі з боку фанатів "Райо Вальєкано" під час першого тайму. Вболівальники тримали зокрема банер, на якому футболіста називали "нацистом", також на адресу українця частина фанатів скандувала нецензурні образи. У підсумку обидві команди попросили арбітра не продовжувати гру, яку було призупинено за нічийного рахунку. Призупинення гри та перенесення її на інший день через образи гравця з боку вболівальників стало першим подібним випадком в історії іспанського футболу.

Окрім штрафу, "Райо Вальєкано" змушений буде дограти матч проти "Альбасете" за порожніх трибун. Також фанатський сектор трибун на арені "Райо Вальєкано", звідки лунали образи на адресу Зозулі, на двох наступних домашніх матчах команди буде порожнім.

Радикальна частина фанів "Райо Вальєкано" вже не вперше виступила проти Зозулі. Вперше це мало місце ще у 2017 році, коли гравець на правах оренди перейшов із севільського "Бетіса" до мадридського клубу. Тоді радикальне фанатське угруповання Bukaneros зустріло українського футболіста погрозами та образами і вимагало скасувати оренду.

Роман Зозуля ніколи не приховував своєї позиції щодо підтримки українських військових у конфлікті на Донбасі. На його сторінках у соціальних мережах постійно з'являються привітання солдатам Збройних сил України і волонтерам, там можна знайти його світлини у бронежилеті поруч із військовими. Він також заснував благодійний фонд "Народна армія", що допомагає бійцям на передовій та у тилу. У 2017 році він навіть отримав від українського президента Петра Порошенка відзнаку "За гуманітарну участь в антитерористичній операції".