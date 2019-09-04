Кличко ініціює консультації щодо припинення повноважень Київради

Міський голова Києва Віталій Кличко у четвер, 12 вересня, оголосив про консультації з керівництвом депутатських фракцій і груп Київської міської ради з приводу дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання, інформує агентство "Інтерфакс-Україна".

"Я ініціюю консультації з головами депутатських фракцій і груп про дострокове припинення повноважень Київради 8-го скликання", - зазначив Кличко перед початком пленарного засідання Київради.

Мер також висловив обурення у зв'язку з відсутністю кворуму. "Я вважаю, що сьогодні прийшли депутати, які відповідальні перед своїми виборцями. Але кворуму немає, на жаль. Чому? Тому що "працюють" із багатьма депутатами. Тому що підривають і дестабілізують роботу київської влади. І це напередодні початку опалювального сезону, бюджетного процесу, коли потрібно вирішувати багато питань щодо забезпечення життєдіяльності міста", - заявив Кличко.

Мер зазначив, що йому нецікаві "чиїсь договірняки і маніпуляції", додавши, що "депутати нестимуть відповідальність перед киянами, які їх обирали". Після виступу Кличка засідання закрилося через відсутність кворуму.

Згодом у пресслужбі Київради повідомили, що консультації призначені на 17 вересня.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України 4 вересня погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА). В Офісі президента раніше наміри звільнити Кличка з посади голови КМДА виправдовували тим, що Кличко втратив контролю над ситуацією в Київраді та місті.

Зокрема, 30 липня голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що до нього нібито приходив адвокат одного із так званих "смотрящих" у Київраді і запропонував навпіл розділити кошти обсягом у 40 мільйонів доларів США на рік, які нібито отримує певна група осіб завдяки доступу до міського бюджету. Жодних доказів своїх висловлювань Богдан не навів.

Кличко, своєю чергою, назвав закиди Богдана щодо корупції в Київраді "безпідставною брехнею". Він звинуватив Богдана у "маніпулюванні законами і Конституцією".