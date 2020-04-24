Кличко представив план першого етапу послаблення обмежень у Києві

Мер Києва Віталій Кличко у вівторок, 28 квітня, оприлюднив план першого етапу послаблення обмежень у столиці України. Очікується, що столична влада почне перший етап послаблень 12 травня, якщо не буде різкого збільшення кількості хворих на COVID-19.

На першому етапі відкриються непродовльчі магазини, салони краси, перукарні і кіоски

За словами Кличка, на першому етапі в Києві дозволять роботу непродовольчих магазинів загальною площею до 300 квадратних метрів. У цих магазинах має бути не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі. У приміщеннях магазинів мають обов’язково двічі на день проводити санітарну обробку.

Також зможуть розпочати роботу перукарні та салони краси - за попереднім записом та за умови санітарної обробки або кварцування робочого місця після кожного клієнта. У закладах зможуть одночасно перебувати максимально по одному клієнту на кожну послугу.

Крім того, зможуть працювати кіоски із забороною споживання їжі та напоїв на місці.

Працюватимуть і невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші). Вони мають дотримуватися вимоги щодо максимально одного співробітника на 10 квадратних метрів та не більше одного клієнта на 10 квадратних метрів.

Також зможуть відновити роботу адвокатські, нотаріальні бюро та аудитори також з вимогою не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення. Ще зможуть працювати автокінотеатри.

Столична влада також дозолить відвідувати парки та сквери групами не більше двох людей, або, якщо з дітьми, - двоє дорослих та двоє дітей. Кафе і ресторани продовжуватимуть працювати лише в режимі на виніс із вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день.

Великі торговельні центри та магазини в них на першому етапі не відкриють. Так само залишаться зачиненими школи, садки, дитячі та спортивні майданчики, а також прибережні зони відпочинку. Послаблення обмежень щодо їхнього відвідування планується на наступному етапі. Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі.

Кличко наголосив, що перехід до наступного етапу послаблення обмежень залежатиме від динаміки зниження інфікування новим коронавірусом.

"При погіршенні ж ситуації - повертаємося до карантину. Це потрібно розуміти. Тому всі підприємства та організації повинні суворо дотримуватися регламентів роботи. А всі кияни - елементарних правил безпеки", - наголосив Віталій Кличко. Він додав, що наступні два тижні будуть вирішальними і закликав жителів Києва дотримуватися правил та не впливати негативно на статистику. "Бо все залежить від нас", - зауважив Кличко.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, у Києві офіційно підтверджено 1298 випадків інфікування новим коронавірусом.

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