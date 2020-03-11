 Кличко: Київ поки не відкриватиме ринки, продуктів у супермаркетах достатньо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2020

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Кличко: Київ поки не відкриватиме ринки, продуктів у супермаркетах достатньо

Попри дозвіл міністерства охорони здоров'я України відкривати продуктові ринки, в Києві вони відновлять роботу лише після покращення епідеміологічної ситуації, заявив мер міста Віталій Кличко.

Київський міський голова Віталій Кличко вважає, що відкривати продовольчі ринки у місті зарано

Київський міський голова Віталій Кличко вважає, що відкривати продовольчі ринки у місті зарано

Продовольчі ринки в Києві відновлять роботу лише за умови поліпшення епідеміологічної ситуації, заявив у середу, 1 квітня, мер міста Віталій Кличко. "Тим, хто обговорює тему можливості відкриття ринків, (...) зазначу: Київ ринки не відкриватиме! Це відбудеться тільки за умов поліпшення ситуації в столиці", - сказав він під час онлайн-брифінгу, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Кличко додав, що в столиці працюють продуктові магазини та супермаркети. "Нестачі продуктів сьогодні немає", - запевнив він, нагадавши, що спалах епідемії коронавірусу в китайському Ухані розпочався саме на продовольчому ринку.

Раніше міністерство охорони здоров'я дозволило відкрити продуктові ринки в Україні. Однак працювати зможуть лише ті, які мають зареєстрованого оператора ринку харчових продуктів та дотримуються розрахунку одна людина на 20 квадратних метрів. При цьому покупці повинні триматися на відстані один від одного не менше 1,5 метра, а на ринках вихідного дня відстань між місцями торгівлі повинна становити щонайменше три метри. Окрім того, усі продавці та покупці мають мати засоби індивідуального захисту, також мають бути забезпечені можливості дотримання проепідемічних заходів.

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