Київ та 5 областей України не готові до подальшого послаблення карантину

Епідеміологічна ситуація, що склалася на сьогодні, не дозволяє пом'якшити карантин у Києві, Волинській, Донецькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях. Про це у неділю, 31 травня, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я.

Наголошується, що перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області трьом визначеним критеріям.

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Під "індикаторами епідеміологічної ситуації" маються на увазі показники інцидентності (не більше ніж 12 хворих на 100 тисяч населення), завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування пацієнтів із коронавірусом (менше ніж 50 відсотків), середньої кількості тестувань ПЛР та ІФА (не менше ніж 12 на 100 тисяч населення).

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Як повідомлялося, з 1 червня в Україні можуть відкритися спортзали та басейни. Також з 1 червня розпочнуть запуск залізничного транспорту та міжобласних перевезень автомобільним транспортом. З 10 червня уможливиться повноцінне відкриття ресторанів.