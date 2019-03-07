 Київ: РФ відмовилась від Великоднього перемир′я на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Київ: РФ відмовилась від Великоднього перемир'я на Донбасі

На переговорах ТКГ Росія не підтримала ініціативу України оголосити Великоднє перемир'я, повідомила Ірина Геращенко. Водночас Луганськ винуватить у цьому "неконструктивну позицію" Києва.

Великоднього перемир'я на Донбасі не буде

Великоднього перемир'я на Донбасі не буде

Під час переговорів у форматі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Російська Федерація відмовилася підтримати ініціативу України оголосити Великоднє перемир'я, повідомила увечері в четвер, 18 квітня, перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко.

"РФ відмовилася підтримати ініціативу України оголосити перемир'я на свято, відмовилася взяти відповідальність за дотримання тиші на Донбасі", - написала Геращенко за підсумками Skype-конференції ТКГ на сторінці в соцмережі Facebook.

DW.COM

Представник ОБСЄ зможе відвідати засуджених сепаратистів лише після відвідання українців, котрих утримують в ОРДЛО. (22.03.2019)

Українська сторона каже, що росіяни відкинули всі запропоновані варіанти обміну заручниками. Мартін Зайдік констатував відсутність результатів у врегулюванні ситуації на Донбасі за чотири роки від підписання "Мінська-2". (13.02.2019)

Бойовики не дали координатору ОБСЄ Тоні Фрішу відвідати українських заручників у Луганському СІЗО, повідомила перша віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко. До них не пускають також Червоний Хрест. (06.04.2019)

Геращенко також нагадала, що ініціативу Великоднього перемир'я на останній зустрічі президента України Петра Порошенка з лідерами нормандського формату в Мінську підтримали канцлерка Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон.

За словами Геращенко, Skype-конференція тривала протягом шести годин. "РФ категорично відмовилася взяти на себе гарантії дотримання режиму тиші, вчергове повторивши кремлівські тези про "громадянську війну, внутрішній конфлікт" і необхідність "прямого діалогу" з ОРДЛО. РФ не змінює своєї тактики і виборчі перегони в Україні та їхні можливі наслідки не роблять її поступливою", - зазначила віце-спікерка Верховної Ради.

Перемир'я мало набути чинності опівдні 19 квітня. За словами Геращенко, представник України в ТКГ Євген Марчук звинуватив у зриві домовленостей Росію і її президента Володимира Путіна, який не зацікавлений в деескалаціі і закінченні війни на Донбасі.  У свою чергу зі сторони самопроголошеної "ЛНР" у незмозі узгодити "Великоднє перемир'я" винуватять Україну і "неконструктивну позицію" представників Києва, інформує агенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, що раніше президент України Петро Порошенко повідомив про плани 18 квітня оголосити режим припинення вогню на Донбасі до Великодніх свят.

Дивитись відео 01:11

Зеленський і Порошенко про переговори з Путіним (01.04.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеленський і Порошенко про переговори з Путіним (01.04.2019)  

Також за темою

Ukraine Armee in der Ostukraine

На Донбасі з 8 березня оголошене "весняне перемир'я" 07.03.2019

На засіданні ТКГ сторони домовилися про припинення вогню на Сході України з опівночі 8 березня. У самопроголошених "республіках" заявляють про готовність дотримуватися режиму тиші.

Irina Gerashchenko Ukraine Kiev

Геращенко: РФ та ОРДЛО відмовилися від переговорів щодо обміну заручниками 28.12.2018

Представники російської сторони та самопроголошених республік відмовилися від переговорів 29 грудня щодо обміну полоненими, повідомила Ірина Геращенко. Вона ініціює обговорення цього питання в ТКГ.

Ukraine und Separatisten starten Gefangenenaustausch

Переговори в Мінську: жодного прогресу щодо обміну полоненими 13.02.2019

Українська сторона каже, що росіяни відкинули всі запропоновані варіанти обміну заручниками. Мартін Зайдік констатував відсутність результатів у врегулюванні ситуації на Донбасі за чотири роки від підписання "Мінська-2".

Реклама

Докладно

Між керівництвом українського уряду і Нафтогазом - знову протиріччя чрез ціну на газ

Гройсман проти Коболєва: зайва політизація ціни на газ

Прем'єр вимагає від "Нафтогазу" знизити ціну на газ. Однак, уряд може зробити це самостійно, запевняють експерти.  

Після націоналізації ПриватБанку в грудні 2016 Україна влила в нього понад 160 мільярдів гривень

Чим загрожує Україні рішення суду щодо "ПриватБанку"

DW з'ясовувала, які наслідки для України матиме рішення суду щодо незаконності націоналізації "ПриватБанку".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  