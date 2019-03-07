Київ: РФ відмовилась від Великоднього перемир'я на Донбасі

Під час переговорів у форматі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Російська Федерація відмовилася підтримати ініціативу України оголосити Великоднє перемир'я, повідомила увечері в четвер, 18 квітня, перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко.

"РФ відмовилася підтримати ініціативу України оголосити перемир'я на свято, відмовилася взяти відповідальність за дотримання тиші на Донбасі", - написала Геращенко за підсумками Skype-конференції ТКГ на сторінці в соцмережі Facebook.

Геращенко також нагадала, що ініціативу Великоднього перемир'я на останній зустрічі президента України Петра Порошенка з лідерами нормандського формату в Мінську підтримали канцлерка Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон.

За словами Геращенко, Skype-конференція тривала протягом шести годин. "РФ категорично відмовилася взяти на себе гарантії дотримання режиму тиші, вчергове повторивши кремлівські тези про "громадянську війну, внутрішній конфлікт" і необхідність "прямого діалогу" з ОРДЛО. РФ не змінює своєї тактики і виборчі перегони в Україні та їхні можливі наслідки не роблять її поступливою", - зазначила віце-спікерка Верховної Ради.

Перемир'я мало набути чинності опівдні 19 квітня. За словами Геращенко, представник України в ТКГ Євген Марчук звинуватив у зриві домовленостей Росію і її президента Володимира Путіна, який не зацікавлений в деескалаціі і закінченні війни на Донбасі. У свою чергу зі сторони самопроголошеної "ЛНР" у незмозі узгодити "Великоднє перемир'я" винуватять Україну і "неконструктивну позицію" представників Києва, інформує агенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, що раніше президент України Петро Порошенко повідомив про плани 18 квітня оголосити режим припинення вогню на Донбасі до Великодніх свят.