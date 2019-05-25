Київ просить у дружніх країн підтримки у звільненні українських моряків

Міністерство закордонних справ України звернулося до міністрів закордонних справ дружніх країн з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН щодо звільнення українських моряків. Про це ввечері у суботу, 1 червня, повідомив голова українського МЗС Павло Клімкін.

"Сьогодні направили звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн наших друзів і партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі", - написав він у Twitter.

Міністр підкреслив, що треба зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації для звільнення затриманих моряків. Раніше повідомлялося, що Київ буде просувати ідею нових санкцій проти Москви, якщо Росія не виконає рішення Міжнародного трибуналу з морського права та не поверне Україні три кораблі та 24 моряків.

Як повідомлялося, 25 травня Міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків і дозволити їм повернутися в Україну, а також повернути Україні захоплені кораблі.

Утім Москва відмовилася виконувати рішення суду, стверджуючи, що Міжнародний трибунал з морського права не має юрисдикції для розгляду "керченського інциденту". Суд у Москві відхилив апеляційні скарги щодо звільнення усіх 24 моряків.

Нагадаємо, що в листопаді 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі. Суд в анексованому Криму арештував 24-х українських моряків цих суден до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада моряків перевели в Москву, згодом арешт продовжували.