 Київ просить у дружніх країн підтримки у звільненні українських моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2019

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Новини

Київ просить у дружніх країн підтримки у звільненні українських моряків

Українське міністерство закордонних справ звернулося до зовнішньополітичних відомств дружніх країн з вимогою тиснути на Росію задля звільнення затриманих моряків, повідомив його очільник Павло Клімкін.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Міністерство закордонних справ України звернулося до міністрів закордонних справ дружніх країн з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН щодо звільнення українських моряків. Про це ввечері у суботу, 1 червня, повідомив голова українського МЗС Павло Клімкін.

"Сьогодні направили звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн наших друзів і партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі", - написав він у Twitter.

Міністр підкреслив, що треба зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації для звільнення затриманих моряків. Раніше повідомлялося, що Київ буде просувати ідею нових санкцій проти Москви, якщо Росія не виконає рішення Міжнародного трибуналу з морського права та не поверне Україні три кораблі та 24 моряків.

Як повідомлялося, 25 травня Міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків і дозволити їм повернутися в Україну, а також повернути Україні захоплені кораблі.

DW.COM

Якщо Росія не виконає рішення Міжнародного трибуналу з морського права та не поверне Україні три кораблі та 24 моряків, Київ буде просувати ідею нових санкцій проти Москви, заявив посол України у ФРН Андрій Мельник. (26.05.2019)

РФ не змінить свою позицію щодо звільнення українських військових моряків, яких захопили в Керченській протоці. Їхню долю вирішить суд, заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. (27.05.2019)

Утім Москва відмовилася виконувати рішення суду, стверджуючи, що Міжнародний трибунал з морського права не має юрисдикції для розгляду "керченського інциденту". Суд у Москві відхилив апеляційні скарги щодо звільнення усіх 24 моряків.

Нагадаємо, що в листопаді 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі. Суд в анексованому Криму арештував 24-х українських моряків цих суден до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада моряків перевели в Москву, згодом арешт продовжували.

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