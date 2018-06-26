 Київ: На Донбасі загинули троє українських військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2018

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Новини

Київ: На Донбасі загинули троє українських військових

Через обстріли проросійських бойовиків на Сході України загинули троє українських військових і один отримав поранення, повідомили в штабі української Операції об'єднаних сил.

На Донбасі загинули ще троє українських військових

На Донбасі загинули ще троє українських військових

Внаслідок бойових дій на Донбасі у середу, 27 червня, загинули троє українських солдатів. Про це повідомили у штабі української Операції об'єднаних сил (ООС). Ще один військовий, за даними Києва, отримав поранення унаслідок артобстрілів проросійських бойовиків.

Повідомляється, що протягом дня сепаратисти 12 разів порушували режим припинення вогню - на маріупольському, луганському та донецькому напрямках.

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Новина про чергових загиблих українських солдатів з'явилася незадовго після того, як стало відомо, що Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі домовилася про припинення вогню з 1 липня. В ОБСЄ висловили сподівання, що проти порушників перемир'я будуть застосовані "заходи дисциплінарного покарання". "Ідеться про прийняття і дотримання відповідних наказів про припинення вогню, ефективне застосування дисциплінарного покарання в разі порушення режиму припинення вогню, відмову від наступальних дій, розвідувальних операцій і застосування вогню, у тому числі у відповідь", - заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Зайдік.

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