 Київ: На Донбасі загинули двоє українських військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2018

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Новини

Київ: На Донбасі загинули двоє українських військових

Внаслідок бойових дій на Донбасі упродовж минулої доби загинули двоє українських військових. Українська влада та проросійські сепаратисти звинувачують один одного в численних порушеннях режиму припинення вогню.

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У Києві заявляють, що під чаc бойових дій на Донбасі у п'ятницю, 9 листопада, проросійські сепаратисти дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Внаслідок цього смертельне поранення отримали двоє українських військовослужбовців, повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вранці в суботу, 10 листопада.

Повідомляється, що проросійські сепаратисти тричі застосовували проти українських військових озброєння, заборонене Мінськими угодами, та вели обстріли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів були двічі обстріляні позиції Об'єднаних сил поблизу Луганського.

За даними української розвідки, протягом минулої доби було вбито двох проросійських бойовиків та ще двох поранено. Підтверджень цих даних з боку сепаратистів немає.

Водночас представник самопроголошеної "Донецької народної республіки" ("ДНР") в Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню Руслан Якубов повідомив, що українські військові 22 рази порушили режим припинення вогню. За його словами, які цитують підконтрольні сепаратистам ЗМІ, ЗСУ застосували 85 одиниць боєприпасів. Про жертв не повідомляється.

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11 листопада на територіях самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" мають відбутися "вибори" ватажків та "депутатів". Це рішення суперечить мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який більш відомий як закон про особливий статус Донбасу.

У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. В Україні та Європейському Союзі анонсовані самопроголошеними утвореннями "вибори" назвали порушенням мінських домовленостей.

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