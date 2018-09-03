 Київ: На Донбасі загинув один український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2018

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Новини

Київ: На Донбасі загинув один український військовий

Попри досягнуте в серпні цього року "шкільне перемир'я" на Донбасі, і Київ, і сепаратисти заявляють про обстріли. У ЗСУ повідомили, що впродовж минулої доби один військовий загинув.

Війна на Донбасі

Збройне протистояння на Донбасі не вщухає попри досягнуті минулого місяця домовленості про "шкільне перемир'я". У четвер, 6 вересня, прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) повідомив про загалом 31 зафіксований упродовж минулої доби обстріл позицій ЗСУ з боку збройних загонів сепаратистів.

У повідомленні прес-центру ООС у соцмережі Facebook зазначається, що цього разу під час обстрілів збройні формування сепаратистів не застосовували заборонені мінськими домовленостями озброєння великого калібру. Обстріли спостерігалися поблизу "населених пунктів Сизе, Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Золоте, Шуми, Новгородське, Опитне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине", йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілів, загинув один український військовослужбовець, ще троє отримали поранення, наголошується в повідомленні. За цим даними, вогонь з боку сепаратистів спостерігався й з початку поточної доби - зафіксовано загалом чотири випадки обстрілів, у тому числі з гранатометів та стрілецької зброї. Українська сторона зазначає, що збройні формування сепаратистів щодня збільшують кількість обстрілів позицій ЗСУ.

У "ДНР" звинуватили ЗСУ в обстрілах

Натомість представники самопроголошеної "ДНР" увечері у середу, 5 вересня, заявили про мінометний обстріл загонами ЗСУ підконтрольної сепаратистам території. Загалом сепаратисти стверджують, що в їхній бік випустили 15 мін калібром 120 міліметрів, передає агенція новин "Інтерфакс". Про потерпілих не повідомляється. 

Тристороння контактна група (ТКГ) в Мінську 22 серпня домовилася про запровадження режиму припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року. "Шкільне перемир'я" має діяти з 29 серпня. 

DW.COM

Штаб ООС: Один український військовий загинув на Донбасі 1 вересня

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