Київ: На Донбасі загинув один український військовий

Збройне протистояння на Донбасі не вщухає попри досягнуті минулого місяця домовленості про "шкільне перемир'я". У четвер, 6 вересня, прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) повідомив про загалом 31 зафіксований упродовж минулої доби обстріл позицій ЗСУ з боку збройних загонів сепаратистів.

У повідомленні прес-центру ООС у соцмережі Facebook зазначається, що цього разу під час обстрілів збройні формування сепаратистів не застосовували заборонені мінськими домовленостями озброєння великого калібру. Обстріли спостерігалися поблизу "населених пунктів Сизе, Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Золоте, Шуми, Новгородське, Опитне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине", йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілів, загинув один український військовослужбовець, ще троє отримали поранення, наголошується в повідомленні. За цим даними, вогонь з боку сепаратистів спостерігався й з початку поточної доби - зафіксовано загалом чотири випадки обстрілів, у тому числі з гранатометів та стрілецької зброї. Українська сторона зазначає, що збройні формування сепаратистів щодня збільшують кількість обстрілів позицій ЗСУ.

У "ДНР" звинуватили ЗСУ в обстрілах

Натомість представники самопроголошеної "ДНР" увечері у середу, 5 вересня, заявили про мінометний обстріл загонами ЗСУ підконтрольної сепаратистам території. Загалом сепаратисти стверджують, що в їхній бік випустили 15 мін калібром 120 міліметрів, передає агенція новин "Інтерфакс". Про потерпілих не повідомляється.

Тристороння контактна група (ТКГ) в Мінську 22 серпня домовилася про запровадження режиму припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року. "Шкільне перемир'я" має діяти з 29 серпня.