Київ запровадив санкції проти 131 юридичної особи за діяльність в Криму

Кабінет міністрів України запровадив санкції проти 131 юридичної особи за руйнування об'єктів культурної спадщини в Криму, здійснення там теле- і радіомовлення, а також постачання матеріалів для оборонно-промислового комплексу Росії. Про це у середу, 27 листопада, повідомила пресслужба українського уряду.

Зазначається, що санкції застосовуються до підприємств, що забезпечують незаконну діяльність окупаційної адміністрації Росії та залучені до проведення незаконних пошукових робіт на об'єктах археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Під такі санкції потрапили 39 юридичних осіб, зареєстрованих на території Росії та 22 кримських підприємства.

Під санкції за незаконне мовлення на захоплених радіочастотах в Криму та Севастополі потрапили 19 російських та 15 кримських підприємств. Обмежувальні заходи за постачання матеріалів, обладнання та послуг підприємствам оборонно-промислового комплексу РФ застосовуватимуться проти 33 російських та трьох кримських юросіб.

Уряд України вважає, що такі дії з боку зазначених підприємств сприяють легітимації незаконної окупації та спроби анексії Криму Росією та створює реальні та потенційні загрози національній безпеці України. Санкції передбачають, що зазначені підприємства не зможуть займатися економічною діяльністю на території України. "Крім того, наші партнери зможуть також ініціювати впровадження санкцій щодо певних юридичних осіб у країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки", - зазначили в українському уряді.