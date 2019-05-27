Київ виступає за міжнародний статус для Керченської протоки

Україна домагатиметься визнання міжнародного статусу Керченської протоки. Про це заявила заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі "Радіо НВ" в понеділок, 27 травня.

"Для мене дуже важливо зараз забезпечити визначення статусу Керченської протоки як міжнародної протоки. Це зніме дуже багато питань, які досі існують, і питання правової невизначеності в тому числі, і питання спекуляцій Російської Федерації щодо статусу Керченської протоки як внутрішньої протоки", - зазначила чиновниця.

Для України важливо забезпечити представлення своїх інтересів у міжнародному арбітражі на тлі того, що РФ намагається одноосібно контролювати судноплавство в Керченській протоці, додала Зеркаль.

У МЗС РФ раніше стверджували, що Керченська протока ніколи не була міжнародною відповідно до змісту Конвенції ООН із морського права.

Україна вимагає звільнити військових моряків і кораблі

Також 27 травня у МЗС України повідомили, що направили до російських колег ноту з запитанням, коли і де РФ поверне українських моряків і кораблі, захоплених поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

У той же день прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не змінить свою позицію щодо звільнення українських військових моряків, і їхню долю вирішить суд.

Московський міський суд 27 травня відхилив апеляцію адвокатів моряківі залишив їх під вартою до кінця липня.

Міжнародний трибунал із морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків і дозволити їм повернутися в Україну, а також повернути три захоплені кораблі.

Суд не знайшов підтверджень російської версії про нібито провокаційну військову операцію України. Трибунал погодився з тим, що Україна вичерпала всі можливості домовитися з РФ без звернення до суду.