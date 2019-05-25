Київ вимагатиме "гамбурзьких" санкцій проти РФ, якщо вона не звільнить моряків

Київ буде просувати ідею запровадження нових санкцій проти Росії, якщо вона не виконає рішення розташованого в Гамбурзі Міжнародного трибуналу з морського права та не звільнить затриманих у Керченській протоці українських моряків. Про це у суботу, 25 травня, заявив агенції "Укрінформ" посол України у ФРН Андрій Мельник.

"Якщо ж Москва вирішить ігнорувати це рішення, то ми будемо просувати ідею запровадження нових - гамбурзьких - санкцій щодо Росії", - зазначив він.

За словами дипломата, рішення Міжнародного трибуналу є додатковим міжнародним козирем у боротьбі України за звільнення своїх громадян. "Україна одержала переконливу дипломатичну перемогу та потужний додатковий міжнародно-правовий козир, щоб домогтися якнайшвидшого звільнення наших моряків", - вважає Мельник.

Як повідомлялось, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію повернути Україні три кораблі та відпустити на волю 24 українських моряків, затриманих під час інциденту поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Суд також заявив, що не знайшов підтверджень російської версії про провокаційну військову операцію України. Трибунал погодився із тим, що Україна вичерпала всі можливості домовитися із РФ про звільнення моряків без звернення до суду.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що виконання керівництвом Росії рішення Міжнародного трибуналу ООН про звільнення українських моряків і суден може стати першим сигналом готовності Москви владнати конфлікт з Києвом. В МЗС України вже наголосили, що очікують від Росії негайного та повного виконання цієї ухвали Міжнародного трибуналу ООН. Натомість МЗС РФ вважає, що Міжнародний трибунал з морського права не мав юрисдикції для розгляду "керченського інциденту". У російському дипломатичному відомстві також вказали на "намір послідовно відстоювати" російську позицію з цього питання.