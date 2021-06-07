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Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка - український державний вищий навчальний заклад.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "КНУ". Київський національний університет імені Тараса Шевченка засновано 1834 року. Розташовано КНУ в Києві. Кількість студентів становить близько 28 тисяч осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

КНУ імені Шевченка позбавив Лукашенка звання почесного доктора

КНУ імені Шевченка позбавив Лукашенка звання почесного доктора 07.06.2021

Олександр Лукашенко з 2009 року був почесним доктором КНУ ім. Шевченка. 7 червня вчена рада університету позбавила його цього звання.
Студпарламент КНУ засудив проведення заходу Слуги народу на території університету

Студпарламент КНУ засудив проведення заходу "Слуги народу" на території університету 21.09.2020

На території головного корпусу КНУ в неділю було проведено захід партії "Слуга народу". Це обурило студентський парламент університету.
КНУ імені Шевченка може позбавити Лукашенка докторського ступеня

КНУ імені Шевченка може позбавити Лукашенка докторського ступеня 13.08.2020

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка у вересні може позбавити президента Білорусі Олександра Лукашенка докторського ступеня.
Онлайн-навчання або канікули: як ВНЗ в Україні економлять на опаленні

Онлайн-навчання або канікули: як ВНЗ в Україні економлять на опаленні 07.12.2017

Через занадто високі ціни на газ українські виші почали експериментувати з навчальним процесом - у зимові місяці вони відміняють заняття або переводять навчання онлайн. У міносвіти проблем у цьому не бачать.
Молоді науковці в Україні: суперідеї та голий ентузіазм

Молоді науковці в Україні: суперідеї та "голий ентузіазм" 02.09.2016

Вони мають ідеї, але їм бракує підтримки з боку рідних університетів та держави. Попри доволі спартанські умови, вони виграють престижні міжнародні конкурси та мають серйозні амбіції. Як живеться молодим вченим України?
Оголошено конкурс есе про Україну після Майдану

Оголошено конкурс есе про Україну після Майдану 10.11.2014

Український та німецький університети оголошують конкурс есе. Узяти участь може кожен. Спробуйте відповісти на головне запитання: якою має бути модель існування України між Росією та Європою?
Кримськотатарська мова з київським акцентом

Кримськотатарська мова з київським акцентом 01.10.2014

Майбутнє кримськотатарської мови в анексованому Криму під питанням. Рятівним кроком стало відкриття у Київському національному університеті спеціальності "Кримськотатарська мова і література".
Студентський проект: українська поезія для незрячих

Студентський проект: українська поезія для незрячих 04.01.2010

Поезію Богдана-Ігоря Антонича, українських футуристів, неокласиків, представників так званого «розстріляного відродження» тепер зможуть почути незрячі – завдяки ініціативі студентів Київського університету.
Німецькі сліди в історії Київського університету

Німецькі сліди в історії Київського університету 04.11.2009

У Києві цими днями відзначають 175-ліття Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В історію розвитку цього провідного вищого навчального закладу України зробили значний внесок і німці.
Миле дзеркальце, скажи!

Миле дзеркальце, скажи! 28.09.2008

Рейтинг «Компас»: лише в двох українських ВНЗ підготовка студентів максимально відповідає потребам економіки - Київський національний університет ім. Шевченка та Харківська національна юридична академія Ярослава Мудрого.