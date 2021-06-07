Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Онлайн-навчання або канікули: як ВНЗ в Україні економлять на опаленні

Через занадто високі ціни на газ українські виші почали експериментувати з навчальним процесом - у зимові місяці вони відміняють заняття або переводять навчання онлайн. У міносвіти проблем у цьому не бачать.