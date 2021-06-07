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Київський національний університет імені Тараса Шевченка - український державний вищий навчальний заклад.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "КНУ". Київський національний університет імені Тараса Шевченка засновано 1834 року. Розташовано КНУ в Києві. Кількість студентів становить близько 28 тисяч осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.