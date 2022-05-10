Київська область

Зруйнований і розграбований Ірпінь: як будуть відбудовувати місто (21.04.2022)

Після російської окупації в Ірпені фактично не залишилося жодної вцілілої будівлі. Влада і мешканці міста уже думають, як відбудовувати інфраструктуру. Але багато хто все ще боїться, що російська армія може повернутися.