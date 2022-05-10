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Київська область

Київська область – адміністративно-територіальна одиниця України, Київська область розташовано на півночі України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Київська область". Київська область розташована на півночі України. Кількість населення Київської області становить приблизно 1,7 мільйона осіб. Обласним центром є місто Київ, але адміністративно Київ не входить до Київської області. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Бербок у Бучі пообіцяла підтримку у розслідуванні воєнних злочинів РФ

Бербок у Бучі пообіцяла підтримку у розслідуванні воєнних злочинів РФ 10.05.2022

Німеччина цілком підтримає політично, фінансово та кадрово процес розкриття воєнних злочинів, скоєних військовими РФ, запевнила глава МЗС ФРН Анналена Бербок під час відвідин Бучі.

Як мешканці Бучі гуртом відбудовують зруйновані оселі (05.05.2022) 05.05.2022

Буча повертається до життя й починає відбудову. Будівельники підприємства, яке до війни займалося ремонтами, вирішили безкоштовно допомагати містянам. Гроші на необхідні матеріали збирають у соцмережах.

Як пекарня в Бучі годує місто безкоштовним хлібом (04.05.2022) 04.05.2022

Пекарня в хатці-мазанці в Бучі пережила окупацію. Тепер місцеві можуть безкоштовно взяти тут свіжовипечений буханець хліба, просто з печі. Історія про доброту і взаємодопомогу.
Анатолій Федорук: Кожен третій загиблий у Київській області - з Бучі

Анатолій Федорук: Кожен третій загиблий у Київській області - з Бучі 23.04.2022

У Бучі завершується процес ексгумації тіл загиблих і померлих під час російської окупації. Донині було виявлено 412 тіл, однак ця цифра - не остаточна, запевняє мер міста Анатолій Федорук.
ДСНС: На Київщині усюди, де були війська РФ, лишились міни, бомби та снаряди

ДСНС: На Київщині усюди, де були війська РФ, лишились міни, бомби та снаряди 22.04.2022

Про масштаби мінування території Київщини, застосування російськими військами заборонених протипіхотних мін та випадки мінування вбитих людей розповів в інтерв’ю DW керівник управління ДСНС у Київській області.

Війна в Україні: як розміновують колишні позиції військ РФ під Києвом

Війна в Україні: як розміновують колишні позиції військ РФ під Києвом 22.04.2022

Київська область після відходу військ РФ потроху повертається до мирного життя. Одна з проблем - розмінування й зачистка території від снарядів, що не розірвались. Як це відбувається під Броварами - в репортажі DW.

Зруйнований і розграбований Ірпінь: як будуть відбудовувати місто (21.04.2022) 21.04.2022

Після російської окупації в Ірпені фактично не залишилося жодної вцілілої будівлі. Влада і мешканці міста уже думають, як відбудовувати інфраструктуру. Але багато хто все ще боїться, що російська армія може повернутися.
Мер Бучі повідомив про вбивство окупантами кожного п'ятого мешканця міста

Мер Бучі повідомив про вбивство окупантами кожного п'ятого мешканця міста 18.04.2022

Під час окупації російськими військами міста Буча в Київській області було вбито кожного п'ятого мешканця, повідомив в інтерв'ю Дмитру Гордону мер Бучі Анатолій Федорук.
Війна РФ проти України: як Макарів оговтується після боїв

Війна РФ проти України: як Макарів оговтується після боїв 15.04.2022

У селищі Макарів за 50 кілометрів від Києва протягом березня тривали запеклі бої. Два тижні тому російські війська з нього відступили. Про повернення до життя Макарова та населених пунктів поблизу - у репортажі DW.

Як німецькі зоопарки допомагають українським колегам пережити війну

Як німецькі зоопарки допомагають українським колегам пережити війну 12.04.2022

Війна - це лихо як для людей, так і для тварин. Звірі з українських зоопарків потребують допомоги, тож німецькі й європейські звіринці відгукнулися на їхню біду.
На Київщині відкрили тимчасовий міст з Ірпеня та Бучі до Києва

На Київщині відкрили тимчасовий міст з Ірпеня та Бучі до Києва 11.04.2022

У селі Романівка в Київській області побудували насипний міст, який поєднає міста Ірпінь, Буча, Гостомель і Ворзель з Києвом. Роботи тривали п'ять днів і велися цілодобово.

Бородянка: знищені будинки й тіла під завалами

Бородянка: знищені будинки й тіла під завалами 07.04.2022

Містечко Бородянка є одним з найбільш зруйнованих населених пунктів у Київській області. Про ситуацію у звільненому від російської окупації містечку - у репортажі DW.

Буча, Бородянка, Гостомель: як місцеві виживали у російській окупації (07.04.2022) 07.04.2022

Буча, Бородянка, Гостомель стали символом звірств у війні Росії проти України. Після відступу війська РФ залишили після себе суцільні руїни та тіла людей на вулицях і згарищах. Ось що розповідають місцеві, які пережили бої та російську окупацію.
Бійня в Бучі: суцільні руїни та тіла людей на згарищі

Бійня в Бучі: суцільні руїни та тіла людей на згарищі 07.04.2022

Після відступу військ РФ з Бучі відкрилася картина жаху: тіла цивільних на вулицях, сильні руйнування. Кореспондент DW побував у цьому передмісті Києва й поспілкувався з місцевими, які пережили бої та російську окупацію.
Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі 04.04.2022

Фотохроніка війни в Україні. Фотографії з міста Буча після визволення від російських окупантів.
В ООН нарахували вже 1417 загиблих цивільних в Україні, ще 2038 поранено

В ООН нарахували вже 1417 загиблих цивільних в Україні, ще 2038 поранено 03.04.2022

Фактичні цифри загиблих і поранених цивільних значно вищі, визнають у УВКПЛ ООН. Найважче оцінити ситуацію з втратами цивільного населення у Маріуполі, Волновасі, Ізюмі, Попасній, Ірпені, йдеться в доповіді.
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