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Київська область – адміністративно-територіальна одиниця України, Київська область розташовано на півночі України.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Київська область". Київська область розташована на півночі України. Кількість населення Київської області становить приблизно 1,7 мільйона осіб. Обласним центром є місто Київ, але адміністративно Київ не входить до Київської області. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Після російської окупації в Ірпені фактично не залишилося жодної вцілілої будівлі. Влада і мешканці міста уже думають, як відбудовувати інфраструктуру. Але багато хто все ще боїться, що російська армія може повернутися.
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