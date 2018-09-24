 Київрада знову заборонила продаж алкоголю вночі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2018

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Новини

Київрада знову заборонила продаж алкоголю вночі

Рішення передбачає заборону продажу спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00, однак в подальшому депутати розглядають можливість обмежити заборону до 8:00.

У Києві обмежують продаж алкоголю

У Києві обмежують продаж алкоголю

Київрада в четвер, 27 вересня, схвалила рішення, яке передбачає заборону продажу спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00. "За" проголосували 77 з 85 депутатів. Згідно з рішенням, заборона стосується пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин. Але вона не буде поширюватися на заклади ресторанного господарства - кафе, бари, заклади громадського харчування.

Водночас депутати міськради розглядають можливість у майбутньому обмежити заборону на торгівлю алкоголем лише до 8:00 ранку.

Раніше Київрада вже ухвалювала рішення про заборону продажу алкоголю вночі, але їх скасовували через суд. В квітні президент України Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою закон, який надає органам місцевого самоврядування повноваження встановлювати обмеження продажу алкогольних напоїв. Законом встановлено адміністративну відповідальність за торгівлю алкоголем у заборонений органом місцевого самоврядування час доби.

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