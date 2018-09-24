Київрада знову заборонила продаж алкоголю вночі

Київрада в четвер, 27 вересня, схвалила рішення, яке передбачає заборону продажу спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00. "За" проголосували 77 з 85 депутатів. Згідно з рішенням, заборона стосується пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин. Але вона не буде поширюватися на заклади ресторанного господарства - кафе, бари, заклади громадського харчування.

Водночас депутати міськради розглядають можливість у майбутньому обмежити заборону на торгівлю алкоголем лише до 8:00 ранку.

Раніше Київрада вже ухвалювала рішення про заборону продажу алкоголю вночі, але їх скасовували через суд. В квітні президент України Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою закон, який надає органам місцевого самоврядування повноваження встановлювати обмеження продажу алкогольних напоїв. Законом встановлено адміністративну відповідальність за торгівлю алкоголем у заборонений органом місцевого самоврядування час доби.