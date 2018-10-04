Китай: Президент Інтерполу підозрюється у порушенні закону

Президент Інтерполу Мен Хунвей підозрюється у порушеннях закону, повідомили ввечері у неділю, 7 жовтня, в китайському антикорупційному відомстві. При цьому ані про місцеперебування, ані про конкретні підозри щодо Мена інформація відсутня. Напередодні базована у Франції міжнародна поліцейська організація Інтерпол зверталася до Китаю із закликом надати інформацію щодо зниклого під час подорожі до Китаю глави Інтерполу.

Тим часом у французькому Ліоні, де розташований головний офіс Інтерполу, дружина зниклого посадовця, Грейс Мен, звернулася до міжнародної спільноти із закликом втрутитися у ситуацію, зазначивши, що життя її чоловіка може бути в небезпеці. Вона зазначила, що в день зникнення, 25 вересня, Мен Хунвей надіслав їй емотикон, який позначає "небезпеку". Жінка стояла до журналістів спиною і не дозволила її фотографувати через острах щодо власної безпеки.

Мен Хунвей обійняв посаду президента Інтерполу у листопаді 2016 року. Раніше він працював заступником міністра громадської безпеки Китаю. Він став першим представником Китаю, який очолив Інтерпол.

Президент Інтерполу очолює виконавчий комітет організації та обирається терміном на чотири роки. Виконавчий комітет здійснює контроль над виконанням рішень генеральної асамблеї Інтерполу, яка є його вищим органом і яку очолює генеральний секретар. Найвищим керівником Інтерполу є генеральний секретар, цю посаду з 2014 року обіймає німець Юрґен Шток (Jürgen Stock).