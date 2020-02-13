Китай погрожує карати смертю за приховування симптомів коронавірусу

Навмисне приховування або неправильне повідомлення про симптоми нового коронавірусу COVID-19 буде вважатися кримінальним злочином, оголосив у суботу, 15 лютого, суд в Китаї. Це загрожуватиме порушникам смертною карою. Приховування історії подорожей також вважатиметься злочином, наголосив суд.

У випадку, якщо через хворобу якогось громадянина вірус пошириться далі та викличе інші зараження, людина може бути звинувачена у загрозі суспільній безпеці, повідомляє агенція dpa з посиланням на китайську газету Beijing Daily. В окремих випадках за це передбачатиметься покарання у вигляді засудження до позбавлення волі терміном до 10 років, довічного ув'язнення або навіть смертної кари.

Тим часом китайська національна комісія з охорони здоров'я заборонила людям з кашлем, лихоманкою чи іншими симптомами хвороби подорожувати автомобільним, залізничним та авіаційним транспортом.

На вулицях Пекіна

Для боротьби з епідемією китайська влада наказала усім людям, які повертаються до Пекіна з інших міст та регіонів, залишатися на карантині протягом 14 днів. Порушників будуть карати, повідомили офіційні ЗМІ. При цьому поки не відомо, як саме влада буде контролювати виконання цього наказу. Зараз багато людей повертається на свої робочі місця після продовжених через епідемію канікул з нагоди Китайського нового року.

США готують евакуацію з круїзного лайнера

Тим часом влада США готується евакуювати американських громадян з лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині в японському порту Йокогама. Після повернення до США пасажирам лайнера доведеться пробути 14 днів в карантині. Людей планується забрати з лайнера чартерним рейсом. За даними японського державного телеканалу NHK, на борту Diamond Princess перебуває близько 400 американців, а літак може вилетіти з Японії до США вже 17 лютого.

Пасажири на борту Diamond Princess

Як повідомлялось, станом на 15 лютого кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом виросла до 1523. За останню добу від COVID-19 померло ще 143 особи, водночас було зафіксовано 2641 новий випадок захворювання.

Загалом кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус у світі наразі складає 66 492. При цьому, за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса у США, кількість людей, що вилікувались від цієї хвороби, складає 8399.