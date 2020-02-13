 Китай погрожує карати смертю за приховування симптомів коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Китай погрожує карати смертю за приховування симптомів коронавірусу

Приховування симптомів коронавірусу COVID-19 вважатиметься загрозою суспільній безпеці і може каратися тюрмою і навіть смертю. В КНР людям з кашлем та лихоманкою заборонили подорожувати громадським транспортом.

Приховування симптомів нової хвороби вважатиметься злочином в Китаї

Приховування симптомів нової хвороби вважатиметься злочином в Китаї

Навмисне приховування або неправильне повідомлення про симптоми нового коронавірусу  COVID-19 буде вважатися кримінальним злочином, оголосив у суботу, 15 лютого, суд в Китаї. Це загрожуватиме порушникам смертною карою. Приховування історії подорожей також вважатиметься злочином, наголосив суд.

У випадку, якщо через хворобу якогось громадянина вірус пошириться далі та викличе інші зараження, людина може бути звинувачена у загрозі суспільній безпеці, повідомляє агенція dpa з посиланням на китайську газету Beijing Daily. В окремих випадках за це передбачатиметься покарання у вигляді засудження до позбавлення волі терміном до 10 років, довічного ув'язнення або навіть смертної кари.

Тим часом китайська національна комісія з охорони здоров'я заборонила людям з кашлем, лихоманкою чи іншими симптомами хвороби подорожувати автомобільним, залізничним та авіаційним транспортом.

На вулицях Пекіна

На вулицях Пекіна

Для боротьби з епідемією китайська влада наказала усім людям, які повертаються до Пекіна з інших міст та регіонів, залишатися на карантині протягом 14 днів. Порушників будуть карати, повідомили офіційні ЗМІ. При цьому поки не відомо, як саме влада буде контролювати виконання цього наказу. Зараз багато людей повертається на свої робочі місця після продовжених через епідемію канікул з нагоди Китайського нового року.

США готують евакуацію з круїзного лайнера

Тим часом влада США готується евакуювати американських громадян з лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині в японському порту Йокогама. Після повернення до США пасажирам лайнера доведеться пробути 14 днів в карантині. Людей планується забрати з лайнера чартерним рейсом. За даними японського державного телеканалу NHK, на борту Diamond Princess перебуває близько 400 американців, а літак може вилетіти з Японії до США вже 17 лютого.

Пасажири на борту Diamond Princess

Пасажири на борту Diamond Princess

Як повідомлялось, станом на 15 лютого кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом виросла до 1523. За останню добу від COVID-19 померло ще 143 особи, водночас було зафіксовано 2641 новий випадок захворювання.

Загалом кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус у світі наразі складає 66 492. При цьому, за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса у США, кількість людей, що вилікувались від цієї хвороби, складає 8399.

Дивитись відео 00:45

Душ від коронавірусу в Китаї (13.02.2020)

Також за темою

Japan hält trotz Coronavirus an Olympischen Spielen fest

У Японії зафіксовано першу смерть від коронавірусу 13.02.2020

Літня жінка померла від спричиненої коронавірусом хвороби в Японії - це перший летальний випадок у країні, де зафіксували понад 200 інфікованих осіб. А у В'єтнамі через коронавірус на карантин помістили кілька сіл.

China Qingdao Coronavirus Desinfektion

У Китаї зросла кількість смертей унаслідок коронавірусу до 490 осіб 05.02.2020

Жертвами коронавірусу стали вже 490 китайців, кажуть представники влади. У країні зафіксовано вже 24,3 тисячі підтверджених випадків захворювання. За межами КНР нарахували щонайменше 230 випадків захворювання.

Symbolbild Corona-Virus

Коронавірус: У Китаї вже 636 смертей 07.02.2020

На території материкового Китаю за добу підтверджено ще 73 нових летальних випадки від коронавірусу. Тим часом на круїзному лайнері, де є українці, кількість інфікованих зросла до 61.

Реклама

Докладно

На одній з панелей Мюнхенської конференції з безпеки

Які сигнали ФРН посилає Росії з Мюнхенської конференції

Чим запам'ятався перший день Мюнхенської конференції з безпеки? Репортаж DW.  

США підвищують тарифи на європейські літаки

США знову підвищують мита на європейські літаки

Через суперечку щодо субсидій для Airbus США підвищують мита на літаки з Євросоюзу з 10 до 15 відсотків.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  