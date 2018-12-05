Китай запустив зонд на темну сторону Місяця

Китай у суботу, 8 грудня, запустили перший у світі зонд для дослідження темної сторони Місяця. Запуск космічного апарата став черговим кроком китайської програми Китаю, поінформувала державна китайська новинна агенція Xinhua.

Очікується, що зонд під назвою Chang'e-4 має сісти біля Південного полюса Місяця. Раніше космічні апарати вже оглядали темну поверхню Місяця, але досі не приземлялися на ній. Зонд обладнаний панорамною камерою та вимірювальними приладами.

Китай має амбіційні плани в космосі: до 2022 року країна планує збудувати власну космічну станцію, а також відправити до 2029 року дослідницьку місію на Юпітер.