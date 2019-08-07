 Киргизстан: 36 постраждалих під час штурму будинку експрезидента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2019

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Новини

Киргизстан: 36 постраждалих під час штурму будинку експрезидента

У Киргизстані проходить операція з затримання експрезидента Алмазбека Атамбаєва. У зіткненнях прихильників політика і спецназу постраждали понад 30 осіб. Загинув один поліцейський.

Спецназ біля будинку Алмазбека Атамбаєва

Спецназ біля будинку Алмазбека Атамбаєва

У Киргизстані в селі Кой-Таш, що в 20 кілометрах від Бішкека, у середу, 7 серпня, проходить спецоперація із затримання експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва. Затримати колишнього президента поки не вдалося, наразі спецназ робить другу спробу штурму. Загалом у село Кой-Таш прибули близько 300 співробітників спецназу, яким близько тисячі прихильників Атамбаєва спочатку не давали проїхати до його будинку.

У зіткненнях силовиків і мешканців села біля резиденції Алмазбека Атамбаєва постраждали вже 36 осіб, серед них 15 осіб - співробітники силових структур. Один спецназівець помер внаслідок поранень, отриманих під час спецоперації, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-України" з посиланням на міністерство охорони здоров'я Киргизстану.

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков перервав свою відпустку і має намір 8 серпня провести засідання Ради безпеки країни. Кілька депутатів парламенту Киргизстану звернулися до спікера із закликом скликати в четвер екстрене засідання для обговорення ситуації навколо затримання Атамбаєва.

Приводом для силової операції з затримання експрезидента стала його відмова з'явитися на допит. У Киргизстані Атамбаєва звинувачують в незаконному збагаченні і звільненні одного з кримінальних авторитетів. Атамбаєв відкидає всі звинувачення, називаючи їх "абсурдом". Наприкінці червня парламент позбавив його недоторканності. Якщо суд визнає Атамбаєва винним, йому може загрожувати довічне ув'язнення. Алмазбек Атамбаєв обіймав посаду президента з 2011 по 2017 рік.

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