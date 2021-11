Киргизстан оголосив про націоналізацію золотодобувної копальні "Кумтор"

Золотодобувна копальня "Кумтор" у Киргизстані більше не належить канадській компанії Centerra Gold Inc. Про це у суботу, 20 листопада, заявив глава киргизького уряду Акилбек Жапаров. "У п'ятницю 19 листопада за канадським часом, після завершення біржових торгів, компанія Centerra Gold Inc. ухвалила рішення про визнання того, що їм більше не належить національне надбання киргизького народу - родовище Кумтор. Centerra Gold Inc. була змушена списати зі своєї балансової вартості 926 мільйонів доларів США і відобразити факт втрати контролю над копальнею "Кумтор", - наводить слова Жапарова пресслужба уряду.

За словами прем'єр-міністра, якого цитує агентство "Інтерфакс", у разі націоналізації копальні "не йдеться про утиск інтересів інвесторів". "Киргизький уряд з самого першого дня закликав менеджмент компанії Centerra Gold Inc. визнати заподіяння величезних збитків природі та економіці нашої країни. Кабінет міністрів продовжуватиме активно відстоювати верховенство закону та національні інтереси народу Киргизстану", - додав Жапаров.

Centerra Gold говорить про захоплення копальні

У зверненні до киргизького народу, опублікованому прес-службою Centerra Gold, канадська компанія заявила про захоплення копальні, засноване "на хибній інформації та необґрунтованих твердженнях". "Ми побоюємося, що невиправдані дії уряду поставлять під загрозу тисячі робочих місць, що добре оплачуються, і бізнес сотень киргизьких постачальників", - зазначається в документі.

У компанії нагадали, що з 1994 року інвестували понад 3,4 млрд доларів США у розробку та експлуатацію рудника відповідно до міжнародних стандартів охорони навколишнього середовища та техніки безпеки. "Під нашим керівництвом копальня "Кумтор" стала найбільшим приватним роботодавцем у Киргизькій Республіці, найбільшим платником податків, вносячи серйозний внесок в економіку Киргизстану та важливі соціальні програми", - наголосили в компанії.

Золото з "Кумтору" забезпечує 12 відсотків ВВП Киргизстану

Найбільше високогірне золоторудне родовище в Центральній Азії

Кумтор – найбільше високогірне золоторудне родовище в Центральній Азії. Копальня розташована в Іссик-Кульській області на сході Киргизстану за 60 км від кордону з Китаєм на висоті понад 4 тис. метрів. Вона поступається висотою розташування лише золоторудному родовищу Янакоча в Перу.

Золото у горах Тянь-Шаню радянські геологи знайшли у 1978 році. Але освоєння родовища було відкладено через високу вартість проєкту - 995,4 млн. радянських рублів (близько 1,46 млрд. доларів на той момент). Генеральна угода щодо проєкту "Кумторзолото" була підписана урядом незалежного Киргизстану та одним із найбільших у світі виробників урану, канадською компанією Cameco у грудні 1992 року. Комерційне виробництво золота на родовищі почалося у 1997 році.

У 2004 році Cameco та уряд Киргизстану об'єднали частки у проєкті в компанію Centerra Gold Inc. Нині Киргизстану належить 26 відсотків акцій компанії. Родовище забезпечило 12 відсотків ВВП країни за 2020 рік.

17 травня 2021 року парламент Киргизстану прийняв ухвалу про введення на об'єкті тимчасового зовнішнього управління у зв'язку з "безвідповідальними діями" Centerra Gold Inc. Це рішення парламенту ґрунтується на висновках державної комісії та прийнятому на початку травня законі, який дозволяє уряду брати "Кумтор" під зовнішнє управління у разі порушення екологічних вимог. Більше того, суд у Бішкеку зобов'язав розробника "Кумтора" виплатити державі три мільярди доларів в якості компенсації за незаконне накопичення відходів виробництва на льодовиках Давидова та Лисому.