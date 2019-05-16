Керівник "Укрпошти" хоче продати будівлю Головпоштамту у центрі Києва

Про наміри продати будівлю Головпоштамту в Києві, а також сортувальних центрів та офісів "Укрпошти" в обласних центрах повідомив у четвер, 16 травня, глава компанії Ігор Смілянський.

Смілянський заявив, що "Укрпошта" не бачить потреби у використанні будівлі Головпоштамту в Києві. "Головпоштамт нам не потрібен. Навіщо сидіти всій "Укрпошті", зокрема й головному офісу, в центрі Києва? Вважаю, що в центрі Києва таку чудову будівлю можна набагато краще пристосувати під потреби киян і самого міста. Можна готель побудувати, наприклад..." - наводить слова Смілянського агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами глави "Укрпошти", розміщення Головпоштамту в центрі Києва спричиняє проблеми з доставкою пошти у разі, "якщо в столиці відбуваються протестні акції або демонстрації, через які транспорт не може виїхати з Головпоштамту, відповідно, втрачається час доставки кореспонденції".

Як заявив Смілянський, компанія "залюбки продасть історичну будівлю в центрі Києва" і переїде в більш компактну будівлю в іншому районі міста. При цьому він зазначив, що така стратегія стосується не лише київського, а й інших сортувальних центрів і офісів "Укрпошти" в обласних центрах. Смілянський уточнив, що для отримання можливості продати невикористовуване або збиткове майно "Укрпошта" має отримати дозвіл уряду, оскільки наразі компанія не має на це прав.