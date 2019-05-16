Керівник "Укрпошти" хоче продати будівлю Головпоштамту у центрі Києва

Про наміри продати будівлю Головпоштамту в Києві, а також сортувальних центрів та офісів "Укрпошти" в обласних центрах повідомив у четвер, 16 травня, глава компанії Ігор Смілянський.
Смілянський заявив, що "Укрпошта" не бачить потреби у використанні будівлі Головпоштамту в Києві. "Головпоштамт нам не потрібен. Навіщо сидіти всій "Укрпошті", зокрема й головному офісу, в центрі Києва? Вважаю, що в центрі Києва таку чудову будівлю можна набагато краще пристосувати під потреби киян і самого міста. Можна готель побудувати, наприклад..." - наводить слова Смілянського агенція "Інтерфакс-Україна".
За словами глави "Укрпошти", розміщення Головпоштамту в центрі Києва спричиняє проблеми з доставкою пошти у разі, "якщо в столиці відбуваються протестні акції або демонстрації, через які транспорт не може виїхати з Головпоштамту, відповідно, втрачається час доставки кореспонденції".
Як заявив Смілянський, компанія "залюбки продасть історичну будівлю в центрі Києва" і переїде в більш компактну будівлю в іншому районі міста. При цьому він зазначив, що така стратегія стосується не лише київського, а й інших сортувальних центрів і офісів "Укрпошти" в обласних центрах. Смілянський уточнив, що для отримання можливості продати невикористовуване або збиткове майно "Укрпошта" має отримати дозвіл уряду, оскільки наразі компанія не має на це прав.
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Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва
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Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва
"Спонтанна" пожежа
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Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва
Куди не кинься - занедбано
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Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва
"Будинок зі зміями"
"Будинок зі зміями" на Великій Житомирській, 32, архітектора Ледоховського. Один із найкрасивіших будинків у Києві, він був збудований на початку 20-го століття. Зараз пам'ятка перебуває в приватних руках і... аварійному стані. Активісти вважають, що власник навмисне домагається руйнування будинку, тому подали до суду, аби скасувати право власності. Перше засідання заплановане на серпень.
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Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва
Сквот як порятунок
Будинок на Грушевського, 4б, є прикладом первинної забудови вулиці. На початку 2000-х років фірма "Грааль" виграла конкурс на реконструкцію Європейської площі і почала скуповувати квартири у прилеглих будинках. Згодом фірма отримала дозвіл на знесення цієї будівлі. Та між тим у ньому заснували сквот. Тут працює кілька молодіжних організацій. Вони не збираються віддавати її під знесення.
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Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва
"Київський ренесанс"
Будинок купця Новікова на Подолі - еклектична споруда в стилі "київського ренесансу", споруджена у 1893 році. Перебуває у власності АТЗТ "Консул". Власника зобов'язали провести реконструкцію, але він збанкрутів. Будинок стоїть у занедбаному стані. Київська міська прокуратура минулого року звернулася до Господарського суду міста з позовом щодо повернення будинку у власність територіальної громади.
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Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва
Садиба на продаж
Ця садиба на Волоській, 5/14, пов’язана з історією Києво-Братського монастиря. Належала представнику відомої родини підприємців, домовласників Дегтярьових. Зараз будинок руйнується. Ним володіє ТОВ ВКП "Поділ-бізнес". Воно зареєстроване саме в цьому закинутому будинку, тож знайти його представників не можуть навіть правоохоронці, хоча на фасаді висить банер "Продається" з номером телефону.
Автор: Лілія Гришко