 Керівник ″Укрпошти″ хоче продати будівлю Головпоштамту у центрі Києва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2019

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Новини

Керівник "Укрпошти" хоче продати будівлю Головпоштамту у центрі Києва

"Укрпошта" не бачить потреби у використанні будівлі Головпоштамту в Києві, заявив глава компанії Ігор Смілянський. За його словами, у будівлі може бути розташований, наприклад, готель.

Ukraine Kiew - Ukrpost (picture-alliance/NurPhoto/J. Arriens)

Про наміри продати будівлю Головпоштамту в Києві, а також сортувальних центрів та офісів "Укрпошти" в обласних центрах повідомив у четвер, 16 травня, глава компанії Ігор Смілянський.

Смілянський заявив, що "Укрпошта" не бачить потреби у використанні будівлі Головпоштамту в Києві. "Головпоштамт нам не потрібен. Навіщо сидіти всій "Укрпошті", зокрема й головному офісу, в центрі Києва? Вважаю, що в центрі Києва таку чудову будівлю можна набагато краще пристосувати під потреби киян і самого міста. Можна готель побудувати, наприклад..." - наводить слова Смілянського агенція "Інтерфакс-Україна".

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Площа масштабної пожежі за адресою Хрещатик, 40/1 - близько тисячі квадратних метрів. Понад чотири години горів будинок колишнього Центрального гастроному на розі вулиць Богдана Хмельницького і Хрещатик. (20.06.2017)

За словами глави "Укрпошти", розміщення Головпоштамту в центрі Києва спричиняє проблеми з доставкою пошти у разі, "якщо в столиці відбуваються протестні акції або демонстрації, через які транспорт не може виїхати з Головпоштамту, відповідно, втрачається час доставки кореспонденції".

Як заявив Смілянський, компанія "залюбки продасть історичну будівлю в центрі Києва" і переїде в більш компактну будівлю в іншому районі міста. При цьому він зазначив, що така стратегія стосується не лише київського, а й інших сортувальних центрів і офісів "Укрпошти" в обласних центрах. Смілянський уточнив, що для отримання можливості продати невикористовуване або збиткове майно "Укрпошта" має отримати дозвіл уряду, оскільки наразі компанія не має на це прав.

  • Понад 200 занедбаних будівель

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    Понад 200 занедбаних будівель

    У Києві, відповідно до Реєстру пам'яток та історії та культури,що склали волонтери, у занедбаному стані перебуває більше двохсот історичних будинків. Попри те, що вони є пам’ятками архітектури, нові власники навмисно доводять їх до руйнувань, аби заволодіти дорогою землею під цими будинками. За останні двадцять років Київ безповоротно втратив сто пам'яток архітектури.

  • Спонтанна пожежа

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    "Спонтанна" пожежа

    Цю будівлю на Хрещатику було побудовано у 1874 році як готель"Кане". Після Другої світової війни у будинку відкрили Центральний гастроном , який проіснував до 2004 року. Потім землю купило ТОВ "АБ Інвестиції та розвиток" для зведення 10-поверхового торговельного комплексу. Від власника вимагали зберегти фасад. Але тепер внаслідок пожежі будівля вигоріла.

  • Куди не кинься - занедбано

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    Куди не кинься - занедбано

    Особняк з XIX століття на Великій Житомирській, 28, де мешкав вчений-мікробіолог Данило Заболотний. Зараз і він у занедбаному стані.

  • Будинок зі зміями

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    "Будинок зі зміями"

    "Будинок зі зміями" на Великій Житомирській, 32, архітектора Ледоховського. Один із найкрасивіших будинків у Києві, він був збудований на початку 20-го століття. Зараз пам'ятка перебуває в приватних руках і... аварійному стані. Активісти вважають, що власник навмисне домагається руйнування будинку, тому подали до суду, аби скасувати право власності. Перше засідання заплановане на серпень.

  • Будинок на Грушевського, 4б

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    Сквот як порятунок

    Будинок на Грушевського, 4б, є прикладом первинної забудови вулиці. На початку 2000-х років фірма "Грааль" виграла конкурс на реконструкцію Європейської площі і почала скуповувати квартири у прилеглих будинках. Згодом фірма отримала дозвіл на знесення цієї будівлі. Та між тим у ньому заснували сквот. Тут працює кілька молодіжних організацій. Вони не збираються віддавати її під знесення.

  • Будинок купця Новікова на Верхньому Валу

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    "Київський ренесанс"

    Будинок купця Новікова на Подолі - еклектична споруда в стилі "київського ренесансу", споруджена у 1893 році. Перебуває у власності АТЗТ "Консул". Власника зобов'язали провести реконструкцію, але він збанкрутів. Будинок стоїть у занедбаному стані. Київська міська прокуратура минулого року звернулася до Господарського суду міста з позовом щодо повернення будинку у власність територіальної громади.

  • Садиба на Волоській, 5/14

    Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

    Садиба на продаж

    Ця садиба на Волоській, 5/14, пов’язана з історією Києво-Братського монастиря. Належала представнику відомої родини підприємців, домовласників Дегтярьових. Зараз будинок руйнується. Ним володіє ТОВ ВКП "Поділ-бізнес". Воно зареєстроване саме в цьому закинутому будинку, тож знайти його представників не можуть навіть правоохоронці, хоча на фасаді висить банер "Продається" з номером телефону.

    Автор: Лілія Гришко


DW.COM

Фоторепортаж: Занедбана історична спадщина Києва

Нові власники старих історичних будівель Києва не хочуть вкладати гроші у їхню реконструкцію. У їхніх планах здебільшого - побудувати на місцях зруйнованих пам’яток висотки чи ТРЦ. (22.06.2017)  

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