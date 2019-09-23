Керівник РУСАДА підтвердив маніпуляції допінг-пробами у Росії

Росія змінила результати тисяч допінг-тестів невизначеної кількості спортсменів, заявив глава національного антидопінгового агентства країни РУСАДА Юрій Ганус у понеділок, 14 жовтня, в Колорадо в інтерв'ю газеті The New York Times.

На думку Гануса, дані про проби на допінг "приховували і замінювали" в Росії, щоб захистити репутацію і нинішню позицію колишніх видатних атлетів, які сьогодні займають різні посади в російському уряді або є високопоставленими спортивними чиновниками.

За його словами, лише люди з доступом до найвпливовіших владних інститутів могли маніпулювати даними, які розслідувачі WADA звірили з базою даних, переданій агентству інформатором у 2017 році. Гануспояснив, що вирішив виступити із заявою, попри ризик для себе, щоб сьогоднішньому і майбутньому поколінням російських спортсменів не довелося страждати через дії інших людей.

Якщо повідомлена Ганусом інформація, яка підтверджує підозри міжнародних чиновників, відповідає дійсності, вона може ускладнити роботу російської влади, спрямовану на те, щоб уникнути нових покарань з боку міжнародних антидопінгових служб, відзначає видання.

Допінговий скандал у Росії 2015 року

Через скандал 2015 року, пов'язаний з масштабною програмою фальсифікації проб на допінг, яка, ймовірно, мала в РФ підтримку на державному рівні, Росію відсторонили від низки міжнародних спортивних змагань, таких як зимові Олімпійські ігри 2018 року.

На початку 2019 року Росія передала Всесвітньому антидопінговому агентству (WADA) базу даних московської антидопінгової лабораторії (LIMS) з результатами допінг-тестів російських спортсменів, отриманих з січня 2012 року до серпня 2015 року. Однак 23 вересня агентство WADA заявило про сумніви в достовірності деяких відомостей в цій базі даних.

Унаслідок цього Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) тоді відмовилася відновити статус Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА). У вересні 2019 року Юрій ганус в інтерв'ю DW закликав міністра спорту Росії Павла Колобкова розібратися з можливими маніпуляціями в базі даних московської антидопінгової лабораторії.

Очікується, що менш ніж через два тижні комітет Всесвітнього антидопінгового агентства ухвалить рішення про необхідність запровадження серйозніших санкцій щодо Росії.