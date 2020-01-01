Керівнику Human Rights Watch заборонили в'їзд до Гонконгу

На територію Гонконгу не впустили виконавчого директора правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота. Напередодні чиновники в аеропорту Гонконгу відмовили Роту у в'їзді, повідомили в ніч на понеділок, 13 січня, у самій правозахисній організації.

Рот прямував до Гонконгу з метою представити там щорічну доповідь HRW про стан справ із захистом прав людини у світі. Як написав сам керівник правозахисної організації в дописі у мікроблозі Twitter, представники імміграційної служби Гонконгу жодним чином не пояснили йому причини відмови у в'їзді.

"Влада просто заблокувала мій в'їзд у Гонконг", - констатував виконавчий директор HRW. У тексті доповіді, котру він планував представити, наголошувалося, що влада Китаю своїми діями "підриває міжнародну систему захисту прав людини", додав Рот.

Нагадаємо, в Гонконгу вже багато місяців поспіль тривають протести, які почалися через плани ухвалити закон про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю. Однак навіть відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, частина з яких переростала у силове протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. 1997 року під час передачі колишньої британської колонії КНР було закріплено принцип "одна країна - дві системи". Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, які не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд в Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, зокрема свободи думки та преси.