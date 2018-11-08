 Кельн і Бонн мають обмежити рух дизельних авто | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2018

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Новини

Кельн і Бонн мають обмежити рух дизельних авто

Заборона стосуватиметься дизельних авто з екологічними стандартами "Євро-4" і "Євро-5". Мета цих заходів - знизити перевищений рівень двоокису азоту в повітрі Кельна і Бонна.

Кельн

Кельн і Бонн у наступному році, згідно з рішенням суду, мають запровадити масштабні заборони на використання дизельних автомобілів старих моделей. Від квітня 2019 року Кельн має заборонити їхній рух у встановлених "зелених зонах", повідомив у четвер, 8 листопада, адміністративний суд Кельна, інформує агенція Reuters.

Ця заборона стосується дизельних авто з екологічним стандартом "Євро-4". А з вересня 2019 року у відповідних зонах буде заборонений рух авто зі стандартом "Євро-5". У сусідньому Бонні з квітня 2019 року для дизельних автомобілів старих моделей мають бути закриті дві дороги з високою інтенсивністю руху. Обидва рішення суду можуть бути оскаржені.

Зазначені рішення суд ухвалив за позовом екологічної організації Deutsche Umwelthilfe. Раніше суди вже ухвалили заборону руху дизельних автомобілів у деяких районах Штутгарта, Аахена, Франкфурта-на-Майні і Берліна. Мета екологів - знизити рівень двоокису азоту в атмосфері міст.

За даними Федерального відомства з охорони природи, у 2017 році встановлені ЄС допустимі межі вмісту двоокису азоту на рівні 40 мікрограмів на кубометр були перевищені у 65 містах Німеччини. У Кельні вміст двоокису азоту в повітрі становить 62 мікрограми на кубометр, а в Бонні - 47 мікрограмів.

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