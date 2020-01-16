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Кашмір

Кашмір - регіон у Гімалаях. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кашмір".

Кашмір розташовано в Гімалаях й затиснутий між Афганістаном, Індією, Пакистаном та Китаєм. За Кашмір постійно точаться суперечки між Індією та Пакистаном. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Прем'єр-міністр Пакистану: Ісламабад готовий до референдуму в Кашмірі

Прем'єр-міністр Пакистану: Ісламабад готовий до референдуму в Кашмірі 16.01.2020

Глава уряду Пакистану Імран Хан бачить свою країну посередником у вирішенні регіональних проблем та підтримує ідею референдуму в Кашмірі. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Індія розділила штат Джамму та Кашмір на дві частини

Індія розділила штат Джамму та Кашмір на дві частини 31.10.2019

Влада Індії розділила суперечливий північний штат Джамму та Кашмір на дві частини. Обидві будуть тепер під прямим управлінням Нью-Делі.
Сутички між демонстрантами і поліцією під час протестів у Кашмірі

Сутички між демонстрантами і поліцією під час протестів у Кашмірі 16.08.2019

Тисячі осіб взяли участь в акції протесту в індійській частині розділеного між Індією та Пакистаном регіону Кашмір. Під час протестів сталися сутички між демонстрантами та поліцейськими.
Індія скасує обмеження на телекомунікації в Кашмірі

Індія скасує обмеження на телекомунікації в Кашмірі 16.08.2019

Проти обмежень телефонного й інтернет-зв'язку, запровадженого Індією у Кашмірі, позиваються ЗМІ. Уряд країни обіцяє їх скасувати у найближчі дні.
Загострення конфлікту навколо Кашміру: Пакистан видворив посла Індії

Загострення конфлікту навколо Кашміру: Пакистан видворив посла Індії 07.08.2019

Ісламабад вислав індійського посла і оголосив про призупинення двосторонньої торгівлі через те, що Індія скасувала спеціальний статус Кашміру.

Уряд Індії скасував особливий статус Кашміру

Уряд Індії скасував особливий статус Кашміру 05.08.2019

Індійський уряд указом президента позбавив єдиний мусульманський штат особливого статусу. У Кашмірі відключений зв'язок, а високопосадовці штату перебувають під домашнім арештом.
Обмін обстрілами між Індією та Пакистаном: щонайменше восьмеро загиблих

Обмін обстрілами між Індією та Пакистаном: щонайменше восьмеро загиблих 02.03.2019

У районі Кашміру - чергове загострення між Індією та Пакистаном. Жертвами вогню з обох сторін стали військові та цивільні.

Жест миру: Пакистан повернув Індії захопленого військового пілота

"Жест миру": Пакистан повернув Індії захопленого військового пілота 01.03.2019

Пілота, захопленого Пакистаном після збиття індійського військового літака над Кашміром, повернули Індії. В Ісламабаді називають це рішення "жестом миру".

Коментар: Конфлікт між Індією і Пакистаном - небезпечна гра під атомною парасолькою

Коментар: Конфлікт між Індією і Пакистаном - небезпечна гра під атомною парасолькою 01.03.2019

Через воєнну ескалацію між Індією та Пакистаном виникає запитання: наскільки надійною є стратегія залякування обох атомних держав? Аналіз експерта з питань Південної Азії Міхаеля Куґельмана.

Пакистан заявив, що збив два військових літаки Індії

Пакистан заявив, що збив два військових літаки Індії 27.02.2019

Військово-повітряні сили Пакистану збили два бойових літаки Індії, заявили пакистанські військові. За даними Ісламабада, індійські літаки перебували в повітряному просторі Пакистану.
Кривавий теракт в індійському штаті Джамму та Кашмір: десятки загиблих

Кривавий теракт в індійському штаті Джамму та Кашмір: десятки загиблих 14.02.2019

Терорист-смертник підірвав автомобіль біля автобусів з силовиками в індійському штаті Джамму та Кашмір, внаслідок чого загинули понад 40 людей. В уряді Індії закидають Пакистану потурання терористам.
Колишній гравець у крикет Імран Хан став новим прем'єром Пакистану

Колишній гравець у крикет Імран Хан став новим прем'єром Пакистану 17.08.2018

Відомий у Пакистані спортсмен, а нині політик Імран Хан став новим прем'єр-міністром країни. Він очолюватиме уряд п'ять років.

Офіційно: партія екс-зірки крикету перемагає на виборах у Пакистані

Офіційно: партія екс-зірки крикету перемагає на виборах у Пакистані 27.07.2018

Утім, партії Імрана Хана не вистачить місць у парламенті для самостійного формування уряду.
Зірка крикету Імран Хан оголосив себе переможцем виборів у Пакистані

Зірка крикету Імран Хан оголосив себе переможцем виборів у Пакистані 26.07.2018

Колись легенда крикету, а нині політик і борець з корупцією Імран Хан оголосив про свою перемогу на парламентських виборах у Пакистані.

Пакистанські та індійські військові домовились про мир в Кашмірі

Пакистанські та індійські військові домовились про мир в Кашмірі 30.05.2018

Пакистан та Індія підписали угоду про припинення вогню у спірному регіоні Кашмір у Гімалаях. Вони домовилися ужити заходів для забезпечення миру.
Заворушення в індійському Кашмірі: щонайменше 16 загиблих

Заворушення в індійському Кашмірі: щонайменше 16 загиблих 01.04.2018

Сталися сутички між озброєними бойовиками та індійськими силовиками в Кашмірі, в результаті чого загинуло троє військових та 11 нападників. Крім того, силовики відкрити вогонь по демонстрантах, троє з них загинуло.
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