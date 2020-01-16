Кашмір - регіон у Гімалаях. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кашмір".

Кашмір розташовано в Гімалаях й затиснутий між Афганістаном, Індією, Пакистаном та Китаєм. За Кашмір постійно точаться суперечки між Індією та Пакистаном. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.