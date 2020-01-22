 Качинський: Німеччина і Росія мають сплатити Польщі репарації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2020

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Новини

Качинський: Німеччина і Росія мають сплатити Польщі репарації

Ярослав Качинський стверджує, що Німеччина і Росія повинні сплатити Польщі репарації за завдану шкоду під час Другої світової війни. Водночас він сумнівається, що РФ погодиться на виплати.

Лідер правлячої партії Польщі Право і справедливість Ярослав Качинський

Лідер правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський

Лідер правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський вважає, що Німеччина і Росія мають сплатити репарації його країні за завдану шкоду під час Другої світової війни. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, яке було опубліковане у суботу, 25 січня. 

Качинський відмовився називати суму, яку, на його думку, мала б сплатити Німеччина, зазначивши, що підхарунком займається відповідна комісія. За його словами, під час Другої світової війни були знищені "вся економіка Польщі, дороги, фабрики, історичні будівлі та об'єкти культурної спадщини".

Качинський погодився із зауваженням журналістів, що претензії потрібно адресувати також Росії, наголосивши при цьому, що не можна порівнювати Німеччину та Росію. "У Берліні перебуває демократично обраний уряд, де діють закон і мораль. Цього не можна сказати про Росію. Ви праві: Росія також мала б сплатити", - сказав польський політик. Утім, він висловив сумнів, що "наше покоління" дочекається визнання Москвою своєї відповідальності. "Певним є лише одне: наші вимоги не мають строку давности", - наголосив Качинський.

Нагадаємо, у серпні 2019 року президент Польщі Анджей Дуда підтвердив висловлений раніше офіційною Варшавою намір вимагати репарації від Берліна за завдану під час Другої світової війни шкоду. Для цього у Польщі у 2017 році була створена парламентська комісія з питання репарацій ФРН.

У свою чергу німецька сторона вважає питання про репарації закритим, оскільки Польща ще 1953 року відмовилася від подальших претензій на виплату Німеччиною репарацій й згодом неодноразово підтверджувала цю позицію.

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