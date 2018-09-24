 Католицька церква ФРН вибачилася за численні випадки сексуальних домагань | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2018

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Новини

Католицька церква ФРН вибачилася за численні випадки сексуальних домагань

За понад півстоліття у католицькій церкві Німеччини 3677 дітей і підлітків стали жертвами сексуальних домагань. Багато з жертв потерпають від наслідків злочинів і досі.

1670 священнослужителів підозрюють у сексуальних домаганнях

1670 священнослужителів підозрюють у сексуальних домаганнях

У період з 1946 по 2014 роки було задокументовано загалом 3677 випадків сексуальних домагань щодо дітей і підлітків у німецькій католицькій церкві. Про це йдеться у опублікованих у вівторок, 25 вересня, результатах дослідження, проведеного на замовлення Конференції німецьких єпископів.

Кардинал німецької католицької церкви та голова Конференції німецьких єпископів Рейнгард Маркс (Reinhard Marx) вибачився за те, що католицька церква допустила ці випадки сексуальних домагань та за той біль, які вони спричинили. "Занадто довго у цій церкві зловживання відкидалися, ігнорувалися та приховувалися. За цей провал і за увесь біль я прошу про прощення", - сказав Маркс.

Дослідники проаналізували 38156 документів з 27 німецьких єпархій та виявили 1670 священиків (4,4 відсотка від загальної кількості), щодо яких були підозри у злочинах щодо неповнолітніх. Але, на думку дослідників, ці дані є лише "верхівкою айсберга", і насправді проблема є набагато масштабнішою. 

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Ієрархи Католицької церкви не змогли адекватно відреагувати на "огидні" злочини з боку священиків проти дітей, заявив Папа Римський Франциск І під час візиту до Ірландії. (25.08.2018)

Велике журі Пенсильванії опублікувало доповідь, з якої випливає, що понад 300 священиків-педофілів протягом понад 70 років чинили розпусні дії або ґвалтували дітей в шести єпархіях штату. (15.08.2018)

Більшість обвинувачених (54 відсотки) підозрюються у злочинах щодо однієї жертви, однак у понад 42 відсотках випадків ідеться про кількох жертв. Майже 63 відсотки постраждалих від домагань - чоловічої статі. Троє із чотирьох постраждалих перебували у церковному підпорядкуванні тих, кого звинувачено у домаганнях: наприклад, ідеться про учнів і вчителів у рамках релігійних курсів.

У третині випадків церква вдавалася до розслідувань, у 53 відсотках випадків не було жодних процесів, у понад 13 відсотках - дані неоднозначні. Із тих, щодо кого велися внутрішньоцерковні процеси, близько чверті не отримали жодних покарань. 41 особа була позбавлена церковного сану, 88 осіб відлучені від церковної спільноти взагалі.

У дослідженні зазначається, що постраждалі від домагань часто страждають від наслідків злочинів впродовж десятиліть після того, як вони стають жертвами. Багатогодинні опитування 214 постраждалих показали, що близько 20 відсотків жертв потерпають від депресії та соціальної ізоляції. 24 відсотки внаслідок домагань не довірять іншим людям. 21 відсоток мають посттравматичний синдром. 16 відсотків зловживають алкоголем та наркотиками. 11 відсотків мають суїцидальні схильності.

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