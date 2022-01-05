Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Католики

Католики – члени Католицької церкви.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "католики". Католицька церква вважається найпоширенішим напрямком християнства в світі. Сучасна Католицька церква включає в себе церкви латинського обряду, до яких належить Римсько-католицька церква та церкви східних обрядів, серед яких і Українська греко-католицька церква. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як молодий священник-реформатор модернізує село (05.01.2022) 05.01.2022

29-річний священник Іван Городицький повернувся з Франції у маленьке село на Львівщині і змінив не лише життя вірян, а й цілої громади. Опалення, освітлення, сортування сміття - дивіться, як він модернізує свою ОТГ.
Що святкують у Європі в день православного Різдва?

Що святкують у Європі в день православного Різдва? 06.01.2021

6-7 січня греко-католики та православні відзначають Різдво. Але ці дні й у західноєвропейських країнах є святковими, хоч і не завжди вихідними. Що ж відзначають у ці дні в Європі?
На тлі пандемії Папа Римський закликав зупинити конфлікти у світі

На тлі пандемії Папа Римський закликав зупинити конфлікти у світі 12.04.2020

Папа Римський Франциск провів богослужіння в порожньому соборі Святого Петра без участі вірян. Він закликав світ до солідарності у боротьбі з пандемією коронавірусу
Різдво в Україні: чи перенесуть святкування на 25 грудня?

Різдво в Україні: чи перенесуть святкування на 25 грудня? 06.01.2020

Православні українці традиційно відзначають Різдво Христове 7 січня. Водночас нині точиться дискусія, чи не варто перейти на святкування Різдва 25 грудня. Хто готовий до таких календарних реформ, а хто - ні?
Папа Римський: Бог любить навіть найгірших з нас

Папа Римський: Бог любить навіть найгірших з нас 25.12.2019

Під час нічної різдвяної меси Папа Римський Франциск закликав католиків до "безумовної любові" до ближнього.
Марія 2.0: Німецькі католички страйкують за права жінок

"Марія 2.0": Німецькі католички страйкують за права жінок 11.05.2019

Католички у ФРН протестують проти владних структур церкви і замовчування випадків сексуального насильства. Протягом тижня вони проводитимуть богослужіння за межами релігійних закладів і без священиків.
Поліція Північної Ірландії з'ясовує інцидент з вибухом автомобіля

Поліція Північної Ірландії з'ясовує інцидент з вибухом автомобіля 20.01.2019

За даними північноірландській поліції, у результаті вибуху потерпілих немає, одна з версій слідства - закладений в автомобіль вибуховий пристрій. Політики говорять про теракт.
Як позбавити мечеті в Німеччині зовнішнього фінансування

Як позбавити мечеті в Німеччині зовнішнього фінансування 28.12.2018

У Німеччині обмірковують запровадження церковного податку для фінансування мусульманських організацій з метою зменшення впливу ісламських країн, що підтримують мечеті у ФРН.
Папа Римський позбавив сану двох єпископів через домагання

Папа Римський позбавив сану двох єпископів через домагання 13.10.2018

Двох колишніх чилійських архієпископів звинувачують у сексуальних домаганнях щодо неповнолітніх.
Католицька церква ФРН вибачилася за численні випадки сексуальних домагань

Католицька церква ФРН вибачилася за численні випадки сексуальних домагань 25.09.2018

За понад півстоліття у католицькій церкві Німеччини 3677 дітей і підлітків стали жертвами сексуальних домагань. Багато з жертв потерпають від наслідків злочинів і досі.
Папа Римський в Ірландії вибачився перед жертвами сексуального насильства

Папа Римський в Ірландії вибачився перед жертвами сексуального насильства 26.08.2018

Папа Римський Франциск назвав сексуальне насильство в церкві "відкритою раною", яка змушує шукати справедливості. Утім, деякі із жертв домагань скаржаться на брак готовності Ватикану до реальних змін.

Квартири у колишніх церквах: як там живеться? (24.08.2018) 24.08.2018

У голландському Утрехті десятки церков стоять порожніми. Поступово їх перебудовують на багатоквартирні будинки. DW поцікавилася, як живеться власникам квартир під церковним куполом.

Ватикан виступив проти смертної кари

Ватикан виступив проти смертної кари 02.08.2018

Католицька церква внесла зміни до свого катехізису. Відтепер католики офіційно виступають за скасування смертної кари у всьому світі.
В Австрії сотні мусульман навернулися в християнство

В Австрії сотні мусульман навернулися в християнство 13.01.2018

Загалом 75 відсотків із 750 хрещених упродовж 2017 року в Австрії повнолітніх раніше були мусульманами. Католики Відня не вбачають у цьому жодного стосунку до прагнення біженців отримати притулок.
День католицького та протестантського Різдва в Україні зробили вихідним

День католицького та протестантського Різдва в Україні зробили вихідним 16.11.2017

Верховна Рада ухвалила зміни до Кодексу законів про працю і визнала 25 грудня святковим днем. Водночас 2 травня з переліку неробочих днів народні депутати виключили.
Католики світу відзначають день Усіх святих

Католики світу відзначають день Усіх святих 01.11.2017

З ІХ століття віряни Римо-католицької церкви святкують 1 листопада день Усіх святих. Цього дня зокрема згадують померлих та прикрашають могили.
Інші статті