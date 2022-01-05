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Католики – члени Католицької церкви.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "католики". Католицька церква вважається найпоширенішим напрямком християнства в світі. Сучасна Католицька церква включає в себе церкви латинського обряду, до яких належить Римсько-католицька церква та церкви східних обрядів, серед яких і Українська греко-католицька церква. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.