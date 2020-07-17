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Катерина Сергацкова - українська журналістка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Катерина Сергацкова".
Українська журналістка Катерина Сергацкова є співзасновницею інтернет-порталу "Заборона", який називає себе незалежним онлайн-виданням про тенденції в суспільстві й культуру. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
З огляду на конфлікт між виданням "Заборона" і фактчекінговою платформою StopFake DW поговорила з Крістіаном-Жолтом Варґою з німецької міжнародної журналістської мережі n-ost, що спеціалізується на Східній Європі.