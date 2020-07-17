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Катерина Сергацкова

Катерина Сергацкова - українська журналістка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Катерина Сергацкова".

Українська журналістка Катерина Сергацкова є співзасновницею інтернет-порталу "Заборона", який називає себе незалежним онлайн-виданням про тенденції в суспільстві й культуру. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Заборона проти StopFake. Що змусило переховуватися журналістку Сергацкову

"Заборона" проти StopFake. Що змусило переховуватися журналістку Сергацкову 17.07.2020

Після погроз Катерині Сергацковій на конфлікт між сайтом "Заборона" та фактчекерами зі StopFake звернули увагу і на Заході. DW розбиралось, що відомо про цей скандал.
Німецький експерт: В Україні є проблема з правим радикалізмом і самоцензурою

Німецький експерт: В Україні є проблема з правим радикалізмом і самоцензурою 17.07.2020

З огляду на конфлікт між виданням "Заборона" і фактчекінговою платформою StopFake DW поговорила з Крістіаном-Жолтом Варґою з німецької міжнародної журналістської мережі n-ost, що спеціалізується на Східній Європі.

Російські біженці в Україні: без документів і права на роботу (28.01.2016) 28.01.2016

З 90 російських громадян, які намагаються отримати в Україні статус біженця, позитивну відповілдь отримали тільки 7. Чому українська влада відмовляє росіянам в офіційному статусі?

Чим відповість НАТО на актуальні загрози 2016-го - DW Новини (28.01.2016) 28.01.2016

Російські біженці в Україні: без документів і права на роботу. Юрій Андрухович про бурхливі політичні процеси в Україні.