Катастрофа Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії: екіпаж діяв згідно з правилами

Екіпаж літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, який розбився 10 березня незабаром після злету, виконав усі потрібні дії, рекомендовані компанією Boeing, коли ніс літака почав опускатися, однак контроль над повітряним судном відновити не вдалося. Такі висновки містяться у попередньому звіті уряду Ефіопії, що був оприлюднений у четвер, 4 квітня, інформує агенція AP.

Звіт базується на даних "чорних скриньок", які були знайдені на місці падіння літака. Слідчі наразі ретельно вивчають, яку роль у падінні літака могла зіграти система контролю за польотом, котра у певних випадках може автоматична опускати ніс літака.

Тим часом багато країн, включаючи Європейський Союз, вже заявили про припинення використання літаків Boeing 737 MAX 8. Загальний парк цих літаків по всьому світу складає 371 одиницю.

Нагадаємо, що 10 березня внаслідок авіакатастрофи літака Ethiopian Airlines, що виконував рейс із Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 157 осіб. Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня виконував досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року. У жовтні 2018 року літак цієї ж моделі зазнав катастрофи в Яванському морі неподалік від столиці Індонезії Джакарти, внаслідок чого загинуло 189 осіб. Літак індонезійської авіакомпанії Lion Air, який зазнав катастрофи, також був новим.