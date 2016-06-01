 Катастрофа Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії: екіпаж діяв згідно з правилами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2019

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Новини

Катастрофа Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії: екіпаж діяв згідно з правилами

Пілоти літака Boeing 737 MAX 8 дотримались усіх потрібних процедур, повідомили в уряді Ефіопії. Звіт уряду базується на даних з "чорних скриньок" літака.

Рятувальна команда на місці падіння літака

Рятувальна команда на місці падіння літака

Екіпаж літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, який розбився 10 березня незабаром після злету, виконав усі потрібні дії, рекомендовані компанією Boeing, коли ніс літака почав опускатися, однак контроль над повітряним судном відновити не вдалося. Такі висновки містяться у попередньому звіті уряду Ефіопії, що був оприлюднений у четвер, 4 квітня, інформує агенція AP.

DW.COM

Перед аварією літака Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії його пілот повідомляв про проблеми та просив про повернення в аеропорт, повідомили в авіакомпанії. "Чорні скриньки" з літака відправлять в одну з європейських країн. (13.03.2019)

"Чорні скриньки" з місця падіння літака авіакомпанії Ethiopian Airlines доставили до Франції. До країн, що призупинили використання літака моделі Boeing 737 MAX 8 долучилась Японія. (14.03.2019)

Авіакатастрофи літаків Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії та Індонезії мають схожі риси, заявила ефіопська міністерка транспорту Дагмавіт Могес. (17.03.2019)

Звіт базується на даних "чорних скриньок", які були знайдені на місці падіння літака. Слідчі наразі ретельно вивчають, яку роль у падінні літака могла зіграти система контролю за польотом, котра у певних випадках може автоматична опускати ніс літака.

Тим часом багато країн, включаючи Європейський Союз, вже заявили про припинення використання літаків Boeing 737 MAX 8. Загальний парк цих літаків по всьому світу складає 371 одиницю.

Нагадаємо, що 10 березня внаслідок авіакатастрофи літака Ethiopian Airlines, що виконував рейс із Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 157 осіб. Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня виконував досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року. У жовтні 2018 року літак цієї ж моделі зазнав катастрофи в Яванському морі неподалік від столиці Індонезії Джакарти, внаслідок чого загинуло 189 осіб. Літак індонезійської авіакомпанії Lion Air, який зазнав катастрофи, також був новим.

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