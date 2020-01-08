 Катастрофа літака МАУ в Ірані: Україна в жалобі | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.01.2020

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Україна

Катастрофа літака МАУ в Ірані: Україна в жалобі

Авіакатастрофа в Ірані шокувала українців. Влада в Києві розпочала власне розслідування падіння літака МАУ, а користувачі соцмереж активно спекулюють на тему причин трагедії.

Ukraine Kiew | Trauer nach Flugzeugabsturz im Iran (picture-alliance/dpa/Sputnik)

Катастрофа літака компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), що летів рейсом PS752 з Тегерана до Києва та розбився одразу після вильоту в середу, 8 січня, шокувала Україну. Президент Володимир Зеленський перервав свій візит до Оману та повернувся до Києва. Офіс Генпрокурора України відкрив кримінальне провадження за фактом авіакатастрофи, Рада нацбезпеки та оборони (РНБО) створила оперативний штаб, а уряд вже вирішив відправити до Ірану пошуково-рятувальну групу "для здійснення спільних заходів з розслідування причин трагедії і репатріації тіл загиблих громадян України", повідомив прем'єр Олексій Гончарук. Українці в соцмережах не приховують своєї скорботи, висловлюють співчуття рідним і близьким її жертв та активно обговорюють версії цієї катастрофи.

Представники України долучаться до розслідування причин авіакатастрови PS752

Представники України долучаться до розслідування причин авіакатастрови PS752

В самій авіакомпанії МАУ, яка є найбільшою в Україні та належить бізнесмену Ігорю Колмойському, назвали помилку екіпажу як причину авіакатастрофи малоймовірною. Прем'єр Гончарук на брифінгу в Києві назвав будь-які припущення щодо причин катастрофи "маніпуляціями". До завершення розслідування причин трагедії, як повідомив Гончарук, уряд ухвалив "припинити роботу українських авіакомпаній в авіапросторі Ірану".

Критика експертів

Реакція української дипломатії на катастрофу літака МАУ в Ірані була непрофесійною і запізнілою, вважає керівник політико-правових програм "Українського центру суспільного розвитку" Ігор Рейтерович. Він також висловив своє здивування тим фактом, що комітет у закордонних справах Верховної Ради скликається на термінове засідання через катастрофу літака аж 13 січня. "Але загалом є цілком адекватна реакція. Робиться все, що може робитися", - підсумував дії влади Рейтерович.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський передчасно повернувся до Києва з закордонного візиту (фото з архіву)

Своєю чергою, керівник міжнародних програм Центру політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов розкритикував бездіяльність українського МЗС перед авіакатастрофою з огляду на напружену ситуацію в регіоні. "Після вбивства американськими військовими в ніч на 3 січня командира іранського елітного підрозділу Касема Сулеймані і зростання військового напруження (в регіоні. - Ред.) посольство України в Ірані вже могло би виступити з застереженнями для українців, що цей регіон є небезпечним, як це неодноразово робилося раніше", - сказав експерт. Утім варто зазначити, що поки що немає нічого, що б вказувало на зв'язок безпекової ситуації на Близькому Сході та катастрофи українського літака.

Жалоба у пресі та соцмедіа

Сумна новина про катастрофу українського літака в Ірані у середу стала темою номер один в українській пресі. Більшість українських телеканалів розширили свій логотип під час ефіру зображенням скорботної свічки. Десятки журналістів виїхали до міжнародного аеропорту "Бориспіль", щоби висвітлити терміновий брифінг представників МАУ і поспілкуватися з родичами загиблих українців. Співчуття їм та близьким інших жертв катастрофи висловили відомі виконавці та телеведучі України. 

DW.COM

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Дописи українських користувачів у соцмережах також рясніли жалобними свічками. Реакція на авіакатастрофу в Ірані на сторінці президента Зеленського в Facebook за лічені години набрала по кілька тисяч коментарів і поширень. Обговорення в соцмережах оберталося здебільшого навколо двох тем: версії причин катастрофи та побоювання використання цієї трагедії для втягування в конфлікт між США та Іраном інших держав. Але переважали коментарі, в яких українці не приховували свого шоку і висловлювали співчуття родичам усіх жертв авіатрощі.

Дехто з дописувачів публікував і порівнював фото решток двох літаків: того, що впав цього дня в Ірані, і збитого в небі над Донбасом 2014 року літака рейсу MH17. Деякі користувачі скептично відреагували на співчуття, які висловив Україні президент Росії Володимир Путін. У цих дописах часто цитувалися дописи в російських соцмережах, користувачі яких начебто раділи катастрофі українського літака.

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Авіакатастрофа МАУ: шок в аеропорту "Бориспіль" (08.01.2020)

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Авіакатастрофа МАУ: шок в аеропорту "Бориспіль" (08.01.2020)  

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