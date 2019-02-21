Каталонці страйкували проти процесу над лідерами руху за незалежність регіону

Десятки тисяч прихильників відокремлення Каталонії від Іспанії приєдналися до загального страйку проти судового процесу над 12 лідерами руху за незалежність регіону. У четвер, 21 лютого, в середині дня неподалік від університету Барселони зібралися, за даними поліції, близько 13 тисяч людей - переважно студенти, які провели акцію під гаслом "Це - не процес, це - ганьба", повідомляє агенція новин dpa.

Ближче до вечора в Барселоні відбулася ще одна акція, яка зібрала десятки тисяч учасників. Мітингарі несли плакати з написами "Самовизначення - не злочин". У поліції кажуть про 40 тисяч учасників акції, організатори - про 200 тисяч.

Демонстрація у Барселоні, 21 лютого 2019 року

До страйку під гаслом "Без прав немає свободи" закликала профспілка CSC, яку підтримав регіональний уряд. Страйк поширився на всю Каталонію та паралізував окремі райони регіону. Страйкарі блокували автошляхи, палили шини, зафіксовано сутички з поліцією. Унаслідок протистояння між правоохоронцями та мітингарями травми отримали понад 30 осіб.

Поліцейські намагаються розігнати мітингувальників, які блокують автошлях неподалік від Барселони, 21 лютого 2019 року

Утім, загальний страйк проти процесу над лідерами каталонського руху за незалежність не підтримали великі профспілки регіону, тож наслідки для економіки та бізнесу були мінімальними.

Нагадаємо, на минулих вихідних у Барселоні також відбулася акція протесту - в ній взяли участь сотні тисяч людей.

Процес над 12 лідерами каталонського руху за незалежність триває з 12 лютого. Серед тих, хто зараз в Мадриді перебуває на лаві підсудних, є й члени тодішнього каталонського регіонального уряду, а також активісти, котрі відіграли ключову роль під час проведення референдуму про відокремлення Каталонії від Іспанії в жовтні 2017 року.