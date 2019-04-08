 Карлосу Гону висунули в Японії нове звинувачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2019

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Новини

Карлосу Гону висунули в Японії нове звинувачення

Карлос Гон переказував кошти автоконцерну Nissan компанії-автодилеру, що зареєстрована в Омані, переконані в прокуратурі Токіо.

Карлос Гон

Карлос Гон

Колишньому голові автомобілебудівного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону висунули нові обвинувачення. У понеділок, 22 квітня, прокуратура міста Токіо направила до одного з окружних судів японської столиці обвинувачення в нецільовому використанні Гоном коштів компанії Nissan Motor, повідомляє агенція новин Reuters.

Прокурори переконані, що Гон вдавався до шахрайської схеми, переказуючи гроші Nissan фірмі з продажу легкових автомобілів, зареєстрованої в Омані.

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Багаторічному шефу Nissan Карлосу Гону закидають фінансові зловживання. Інформацію прокуратурі передав сам автоконцерн після внутрішнього розслідування. (19.11.2018)

Колишньому голові правління автоконцерну Nissan Карлосу Гону висунули в Японії звинувачення в ухиленні від податків та фінансових зловживаннях. (10.12.2018)

Заарештований за підозрою в причетності до фінансових махінацій колишній багаторічний голова автомобільного концерну Nissan Карлос Гон відкидає звинувачення, повідомляють японські ЗМІ. (25.11.2018)

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Карлос Гон залишиться під вартою до 1 січня включно. Йому закидають фінансові зловживання на мільйони доларів. (23.12.2018)

За даними прокуратури, з кінця 2015 до середини 2018 року топ-менеджер переказав через цю схему загалом 15 мільйонів доларів США. З цієї суми, як стверджує звинувачення, Гон використовував на власні потреби не менше п'яти мільйонів доларів. Частина цих коштів пішла на фінансування розкішної яхти та інвестиції в компанію його сина в США, повідомляє інформагенція AFP.

Окружний суд у Токіо поінформував, що адвокати колишнього менеджера можуть клопотатися про внесення застави за свого підзахисного з метою його звільнення.

Нагадаємо, 8 квітня Карлоса Гона позбавили членства в раді директорів японської компанії Nissan Motor.

Справа Карлоса Гона

19 листопада 2018 року Карлоса Гона заарештували в Японії за підозрою в порушенні фінансового законодавства. У концерні Nissan пояснили, що раніше отримали інформацію про зловживання Гона та провели внутрішнє розслідування.

Гона звинуватили в тому, що він "протягом багатьох років" спотворював інформацію про розмір своїх доходів з метою ухилення від сплати податків. Також концерн закидає Гону й інші зловживання, зокрема, використання капіталу фірми для особистих потреб.

Згодом до звинувачень додалося й те, що Гон начебто списав за рахунок автоконцерну свої особисті борги у розмірі 17 мільйонів доларів США. Однак у березні 2019 року Гона звільнили під заставу. Але вже на початку квітня Гону висунули додаткові обвинувачення в тому, що він використовував кошти японської компанії для особистих потреб, тож, його знову взяли під варту. В Японії Гону загрожує багаторічне ув'язнення.

Карлос Гон народився у 1954 році в Бразилії, а вищу освіту здобув у Парижі. З 2001 до 2017 року Гон був президентом компанії Nissan. З 2005 року також був головою правління французького автовиробника Renault та очолював Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.

Сам Гон відкидає всі звинувачення у свій бік, а також заявляє про змову проти нього.

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