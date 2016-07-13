Карлоса Гона випустили з-за ґрат у Японії

Екс-глава Nissan Motor Co. Карлос Гон в четвер, 25 квітня, вийшов на свободу зі слідчого ізолятора в Японії, повідомляє агентство AP. Його звільнили після того, як була внесена застава в розмірі 4,5 мільйона доларів. Раніше окружний суд в Японії постановив звільнити Гона під заставу. Сторона звинувачення оскаржила це рішення, проте в четвер токійський суд відхилив апеляцію.

Вперше Карлос Гон був арештований 19 листопада 2018 року. Йому були пред'явлені звинувачення за декількома пунктами, включаючи заниження отриманої від Nissan винагороди в регуляторній звітності більш ніж на 80 мільйонів доларів протягом восьми років. На початку березня 2019 року Гон був звільнений з в'язниці в Токіо, де він провів 108 днів, під заставу в 8,9 мільйона доларів, проте 4 квітня знову заарештований.

Сам Гон заперечує всі звинувачення. Він звинуватив топ-менеджерів компанії в "брудній грі" з метою усунення його від керівництва. За його словами, кілька директорів принесли в жертву інтереси компанії, діючи "у власних інтересах і з власних страхів", що веде до згубних наслідків для Nissan.

Гон є одним з найвідоміших топ-менеджерів світового автомобілебудування. Два десятиліття тому він врятував Nissan від краху за рахунок різкого скорочення витрат і інших змін. Гон був одним з архітекторів альянсу між Renault, Nissan і Mitsubishi, а також активно виступав за розширення партнерства з іншими автовиробниками, включаючи російський "АвтоВАЗ", німецький Daimler і китайський Dongfeng.

Nissan звільнив Гона з посади голови ради директорів через три дні після його арешту, трохи пізніше аналогічне рішення ухвалила і рада директорів Mitsubishi. У січні поточного року Гон подав у відставку з посад голови ради директорів і головного виконавчого директора Renault. У квітні Гон був виведений зі складу ради директорів Nissan.