Карлесу Пучдемону дозволили покинути Німеччину

Верховний земельний суд Шлезвіг-Гольштейна скасував постанову про екстрадицію лідера каталонських сепаратистів до Іспанії. Раніше Верховний суд Іспанії скасував міжнародний ордер на арешт Пучдемона.
Після відмови органів юстиції Іспанії від вимоги екстрадувати лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона з Німеччини, верховний земельний суд федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн скасував постанову про екстрадицію політика. "Це означає, що пан Пучдемон може покинути Німеччину", - заявила речниця суду в п'ятницю, 20 липня. Справу про екстрадицію з ФРН до Іспанії офіційно закрито.
Напередодні Верховний суд в Мадриді відкликав міжнародний ордер на арешт Карлеса Пучдемона і відмовився від наміру домогтися його видачі. Суд обґрунтував свої дії рішенням німецьких органів юстиції, які визнали допустимою екстрадицію Пучдемона в Іспанію лише за звинуваченням у розтраті державних коштів, але не в заколоті. Це означало, що в Іспанії Пучдемона могли судити лише у набагато менш серйозному обвинуваченні.
Карлес Пучдемон перебуває в полі зору іспанських органів юстиції як організатор несанкціонованого референдуму про незалежність Каталонії в жовтні 2017 року. Після провалу референдуму він втік до Бельгії, проте в березні був заарештований на підставі міжнародного ордеру, коли проїжджав через територію Німеччини. Згодом німецький суд відпустив його під заставу у 75 тисяч євро.