 Карлесу Пучдемону дозволили покинути Німеччину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2018

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Новини

Карлесу Пучдемону дозволили покинути Німеччину

Верховний земельний суд Шлезвіг-Гольштейна скасував постанову про екстрадицію лідера каталонських сепаратистів до Іспанії. Раніше Верховний суд Іспанії скасував міжнародний ордер на арешт Пучдемона.

Карлес Пучдемон

Карлес Пучдемон може залишити ФРН

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Після того, як німецький суд відмовився видати Іспанії Пучдемона за звинуваченням у підбурюванні до заколоту, Мадрид зняв відповідний запит на екстрадицію політика та ще п'яти його однодумців. (19.07.2018)

Німеччина може видати Іспанії колишнього очільника каталонського регіонального уряду Карлеса Пучдемона у справі про розтрату державних коштів, вирішив Вищий земельний суд Шлезвіг-Гольштейну. (12.07.2018)

Після відмови органів юстиції Іспанії від вимоги екстрадувати лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона з Німеччини, верховний земельний суд федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн скасував постанову про екстрадицію політика. "Це означає, що пан Пучдемон може покинути Німеччину", - заявила речниця суду в п'ятницю, 20 липня. Справу про екстрадицію з ФРН до Іспанії офіційно закрито.

Напередодні Верховний суд в Мадриді відкликав міжнародний ордер на арешт Карлеса Пучдемона і відмовився від наміру домогтися його видачі. Суд обґрунтував свої дії рішенням німецьких органів юстиції, які визнали допустимою екстрадицію Пучдемона в Іспанію лише за звинуваченням у розтраті державних коштів, але не в заколоті. Це означало, що в Іспанії Пучдемона могли судити лише у набагато менш серйозному обвинуваченні.

Карлес Пучдемон перебуває в полі зору іспанських органів юстиції як організатор несанкціонованого референдуму про незалежність Каталонії в жовтні 2017 року. Після провалу референдуму він втік до Бельгії, проте в березні був заарештований на підставі міжнародного ордеру, коли проїжджав через територію Німеччини. Згодом німецький суд відпустив його під заставу у 75 тисяч євро. 

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