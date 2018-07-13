Карлесу Пучдемону дозволили покинути Німеччину

Після відмови органів юстиції Іспанії від вимоги екстрадувати лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона з Німеччини, верховний земельний суд федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн скасував постанову про екстрадицію політика. "Це означає, що пан Пучдемон може покинути Німеччину", - заявила речниця суду в п'ятницю, 20 липня. Справу про екстрадицію з ФРН до Іспанії офіційно закрито.

Напередодні Верховний суд в Мадриді відкликав міжнародний ордер на арешт Карлеса Пучдемона і відмовився від наміру домогтися його видачі. Суд обґрунтував свої дії рішенням німецьких органів юстиції, які визнали допустимою екстрадицію Пучдемона в Іспанію лише за звинуваченням у розтраті державних коштів, але не в заколоті. Це означало, що в Іспанії Пучдемона могли судити лише у набагато менш серйозному обвинуваченні.

Карлес Пучдемон перебуває в полі зору іспанських органів юстиції як організатор несанкціонованого референдуму про незалежність Каталонії в жовтні 2017 року. Після провалу референдуму він втік до Бельгії, проте в березні був заарештований на підставі міжнародного ордеру, коли проїжджав через територію Німеччини. Згодом німецький суд відпустив його під заставу у 75 тисяч євро.