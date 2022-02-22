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Карикатура

Очима карикатуриста: Путін про статус ДНР/ЛНР - визнання з поглинанням?

Очима карикатуриста: Путін про статус "ДНР/ЛНР" - визнання з поглинанням? 22.02.2022

Президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених республік на Донбасі. На думку Сергія Йолкіна, поглинання "ДНР" та "ЛНР" - сюжет зі світу тварин.

Очима карикатуриста: Танки в овечій шкурі, або Як РФ відводить війська від України

Очима карикатуриста: Танки в овечій шкурі, або Як РФ відводить війська від України 17.02.2022

Москва заявляє про відведення російських військ від кордонів України. Але ці заяви більше схожі на операцію прикриття, вважає карикатурист Сергій Йолкін.
Очима карикатуриста: Стіл Путіна - ти просто космос!

Очима карикатуриста: Стіл Путіна - ти просто космос! 15.02.2022

Володимир Путін 15 лютого прийняв у Москві канцлера ФРН Олафа Шольца. Довжина переговорних можливостей президента РФ вразила, схоже, не тільки Сергія Йолкіна, але й самого господаря Кремля.
Колишня бензоколонка у Берліні стане музеєм

Колишня бензоколонка у Берліні стане музеєм 07.02.2022

У Берліні з'явиться новий музей художника, графіка та карикатуриста Жоржа Ґросса, який народився та помер у Берліні, але багато років жив та працював у США.
Очима карикатуриста: Заборона DW в Росії - кому не догодила німецька медіакомпанія

Очима карикатуриста: Заборона DW в Росії - кому не догодила німецька медіакомпанія 04.02.2022

МЗС Росії оголосило про заборону мовлення Deutsche Welle в країні та про закриття корпункту медіакомпанії у Москві. Кому саме не сподобалась робота DW, здогадується Сергій Йолкін.
Очима карикатуриста: Зустріч з Лавровим - водохресне купання для глави МЗС ФРН?

Очима карикатуриста: Зустріч з Лавровим - водохресне купання для глави МЗС ФРН? 18.01.2022

Анналена Бербок відвідала з першим візитом Москву на посаді керівниці МЗС ФРН, щоб обговорити кризу навколо України й не тільки. Яке випробовування на неї чекало, знає Сергій Йолкін.
Очима карикатуриста: Реакція Токаєва на протести, або Диктаторська заздрість Лукашенка

Очима карикатуриста: Реакція Токаєва на протести, або Диктаторська заздрість Лукашенка 07.01.2022

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв віддав наказ військовим стріляти на ураження по "бандитах". Так він називає протестувальників. Таку відповідь на протести схвалить будь-який диктатор, вважає Сергій Йолкін.
Франція вшановує пам'ять вчителя, вбитого за карикатуру на Мухаммеда

Франція вшановує пам'ять вчителя, вбитого за карикатуру на Мухаммеда 16.10.2021

На честь жорстоко вбитого рік тому вчителя Самюеля Паті буде перейменована площа перед будівлею Сорбонни, яка є центром Паризького університету.
Очима карикатуриста: Справжній чи вдаваний морський бій у Чорному морі?

Очима карикатуриста: Справжній чи вдаваний морський бій у Чорному морі? 24.06.2021

Пострілів у бік британського есмінця Defender у Чорному морі не було, стверджує Лондон. Москва каже протилежне. Сергій Йолкін - з ілюстрацією російської версії інциденту.
Антисемітизм для початківців: яка мета цієї виставки в Берліні?

"Антисемітизм для початківців": яка мета цієї виставки в Берліні? 17.06.2021

Чи можна сміятися над антисемітизмом? Звичайно, можна, переконані організатори виставки в Музеї комунікацій у Берліні. Карикатури й сатиричні тексти висміюють прояви ненависті до євреїв і дають привід для роздумів.
Очима карикатуриста: Байден говорить НАТО й Україна, а думає про Путіна?

Очима карикатуриста: Байден говорить "НАТО й Україна", а думає про Путіна? 15.06.2021

Напередодні зустрічі з Володимиром Путіним Джо Байден висловився про умови надання Україні ПДЧ в НАТО. Карикатурист Сергій Йолкін про те, які сигнали президент США надсилає Києву та Москві.
Очима карикатуриста: що російська війська робили на кордоні з Україною?

Очима карикатуриста: що російська війська робили на кордоні з Україною? 23.04.2021

Росія, за даними з Москви, почала відвід військ від кордонів з Україною. До цього під приводом навчань Москва перекидала туди військових і техніку. Що це було, здогадався Сергій Йолкін, згадавши радянський мультфільм.
Очима карикатуриста: Санкції США проти Північного потоку-2 - фінальна битва під водою

Очима карикатуриста: Санкції США проти "Північного потоку-2" - фінальна битва під водою 20.01.2021

США уперше застосують санкції через побудову "Північного потоку-2". Вони спрямовані проти російського корабля-трубоукладача "Фортуна". Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на невидиму боротьбу на дні Балтійського моря.
Очима карикатуриста: Трампа розблокували у Twitter - небезпечна зброя в руках президента

Очима карикатуриста: Трампа розблокували у Twitter - небезпечна зброя в руках президента 08.01.2021

Twitter розблокував акаунт Дональда Трампа. Карикатурист Сергій Йолкін про те, чого можна очікувати від президента США, який через два тижні має піти з посади.
Очима карикатуриста: Штурм Конгресу США - чи є там російський слід?

Очима карикатуриста: Штурм Конгресу США - чи є там російський слід? 07.01.2021

Штурм Капітолія у Вашингтоні, у результаті якого прибічники Трампа увірвалися в будівлю Конгресу США, нагадав карикатуристові Сергію Йолкіну події з російської історії.
Очима карикатуриста: Чи вдасться перемогти коронавірус у 2021 році?

Очима карикатуриста: Чи вдасться перемогти коронавірус у 2021 році? 04.01.2021

2021 рік пройде під знаком вакцинації від коронавірусу. Однак чи вдасться перемогти COVID-19? Чи вірус все-таки зможе дати відкоша? Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна.
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