Карикатура

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв віддав наказ військовим стріляти на ураження по "бандитах". Так він називає протестувальників. Таку відповідь на протести схвалить будь-який диктатор, вважає Сергій Йолкін.
Росія, за даними з Москви, почала відвід військ від кордонів з Україною. До цього під приводом навчань Москва перекидала туди військових і техніку. Що це було, здогадався Сергій Йолкін, згадавши радянський мультфільм.
США уперше застосують санкції через побудову "Північного потоку-2". Вони спрямовані проти російського корабля-трубоукладача "Фортуна". Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на невидиму боротьбу на дні Балтійського моря.