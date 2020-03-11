Карантин в українських закладах освіти почнеться 12 березня

Тритижневий карантин для усіх закладів освіти в Україні почнеться 12 березня. Про це ввечері у середу, 11 березня, повідомило міністерство освіти і науки України. Він триватиме до 3 квітня.

Карантин запроваджується в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління. Зокрема, він поширюється на заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.

У міністерстві повідомили, що терміни карантину можуть змінитися в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти. Згідно з рішенням уряду керівники закладів освіти мають видати наказ про запровадження карантину.

Міністерство рекомендує закладам освіти відмовитись від проведення та участі у масових заходах, наприклад, пробного зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіад чи змагань. Також рекомендується не відправляти школярів, студентів чи співробітників до країн з високим ступенем ризику зараження.

Українські заклади освіти також мають розробити заходи для проведення занять дистанційно та перевести працівників на дистанційну роботу. В гуртожитках рекомендується виділити місця для ізоляції людей з ознаками гострих респіраторних захворювань.