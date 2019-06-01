Капітанку судна, що рятувало мігрантів, затримали в Італії

Німецьку капітанку судна Sea-Watch 3, на якому рятують мігрантів біля берегів Лівії, Каролу Ракете (Carola Rackete), італійська влада затримала на острові Лампедуза. Саме судно з 40 мігрантами на борту також перебуває в порту Лампедузи. Про це в ніч на суботу, 29 червня, повідомили представники благодійної організації Sea-Watch, якій належить судно.

Судно Sea Watch 3 в порту Лампедузи

12 червня судно врятувало у Середземному морі біля берегів Лівії 53 мігранти. Італія дала згоду на прийом 13 осіб, серед яких хворі, жінки і діти. Однак решта мігрантів на борту також потребувала допомоги, тому Карола Ракете взяла курс на Лампедузу, незважаючи на те, що судну було заборонено заходити в порт. За словами капітанки, вона зробила це, бо "ніхто нас не чув, ніхто не хотів брати на себе відповідальність".

Судно Sea-Watch 3 було конфісковане в середині травня після конфлікту з італійською владою, яка відмовилась приймати мігрантів, які перебували на борту. 1 червня корабель звільнили, і він знову попрямував до берегів Лівії.