 Канцлер Австрії не виключає кримінального переслідування Штрахе | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2019

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Новини

Канцлер Австрії не виключає кримінального переслідування Штрахе

Колишній віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе в скандальному відео відкрито зробив "корупційну пропозицію" і запланував "атаку на вільні ЗМІ", заявив глава уряду країни Себастіан Курц.

Канцлер Австрії Себастіан Курц (л) та колишній віце-канцлер Гайнц-Крістіан Штрахе

Канцлер Австрії Себастіан Курц (л) та колишній віце-канцлер Гайнц-Крістіан Штрахе

Щодо колишнього віце-канцлера Австрії і лідера Австрійської партії свободи (АПС) Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache) може бути розпочате кримінальне розслідування через звинувачення у змові з "багатою росіянкою". "Те, що він сказав на цьому відео, - великий скандал, він означає кінець його політичної кар'єри і, можливо, кримінальне переслідування", - сказав канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) в інтерв'ю газеті Bild, оприлюдненому в понеділок, 20 травня. Штрахе на цьому відео відкрито зробив "корупційну пропозицію" і запланував "атаку на вільні ЗМІ", наголосив Курц.

Раніше до журналістів німецьких видань Der Spiegel та Süddeutsche Zeitung потрапив відеозапис прихованої камери, зроблений під час розмови Штрахе, глави парламентської фракції АПС Йоханна Ґуденуса і невідомої жінки на віллі в Іспанії на острові Ібіца в липні 2017 року. На відео, оприлюдненому 17 травня, Штрахе обіцяє своїй співрозмовниці допомогти з державними будівельними замовленнями, якщо та, як пропонує, надасть фінансову допомогу правопопулістській партії АПС перед парламентськими виборами.

Співрозмовниця неодноразово вказує на те, що йдеться про гроші незаконного походження, однак це, очевидно, не бентежить політиків. Учасники зустрічі також обговорювали можливу покупку російськими бізнесменами 50 відсотків акцій відомої австрійської бульварної газети Kronen-Zeitung. При цьому вони збиралися змінити її редакційну політику так, щоб вона відображала позицію АПС.

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Австрійський канцлер Себастіан Курц запропонував якнайшвидше провести дострокові вибори в країні через скандал навколо віце-канцлера Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе. (18.05.2019)

Після скандалу із віце-канцлером уряду Австрії та розпаду коаліції президент країни Александер Ван дер Беллен запропонував провести на початку вересня дострокові вибори до парламенту. (19.05.2019)

Росіянка повідомила, що її звуть Олена Макарова і що вона є племінницею російського олігарха Ігоря Макарова. Сам Ігор Макаров цю інформацію спростував, заявивши, що племінниць у нього немає. Штрахе не заперечував самого факту розмови, але заявив, що це була "приватна, неформальна зустріч в розслабленій атмосфері відпустки".

Через скандал Штрахе подав у відставку, а канцлер Курц оголосив про розпад коаліції між очолюваною ним Австрійською народною партією та АПС і виступив за проведення дострокових виборів. Крім того, Курц звинуватив АПС в підриві політичної репутації Австрії. Своєю чергою президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) запропонував провести на початку вересня дострокові вибори у парламент.

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