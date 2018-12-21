Канцлерка ФРН Анґела Меркель закликала німців до єднання

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у своєму новорічному зверненні, що транслюватиметься по телебаченню ввечері в понеділок, 31 грудня, закликала жителів ФРН до єднання і уваги до інтересів інших.

"Ми зможемо впоратися з викликами нашого часу, тільки якщо будемо триматися разом і працювати з іншими понад кордонами", - підкреслила вона. У досягненні своїх власних інтересів слід "враховувати інтереси інших", зазначила Меркель, в цьому полягає "урок двох світових воєн".

Серед найважливіших проблем, з якими зіткнулася країна, Меркель згадала боротьбу зі зміною клімату, "приведення до ладу" потоків міграції та боротьбу з міжнародним тероризмом. У Раді Безпеки ООН, місце в якій Німеччина отримує на два роки, країні доведеться зіткнутися з глобальними завданнями, підкреслила канцлерка.

Меркель також прокоментувала і своє рішення не посідати більше політичних постів після завершення цього терміну на посаді канцлерки ФРН. "Демократія живе змінами, всі ми підвладні часу", - підкреслила вона. Нагадаємо, що 29 жовтня Меркель заявила про те, що має намір відмовитися від посади голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), але збирається залишитися канцлеркою до наступних виборів у Бундестаг у 2021 році.

Найпопулярніші новорічні традиції в Німеччині Guten Rutsch! Перед Новим роком німці бажають "guten Rutsch", що означає "гарного в'їзду в Новий рік". Слово Rutsch однак не походить від дієслова rutschen ("ковзати"), як може здатися. Деякі лінгвісти пов'язують його зі словом "Rosch" на ідиш, що походить від єврейського Нового року Рош ха-Шана. Інші стверджують, що слово таки походить від давньонімецького "ковзання", яке тоді означало "подорож".

Найпопулярніші новорічні традиції в Німеччині Щоб щастило у Новому році Дехто вважає їх безглуздими, але маленькі талісмани - теж частина Нового року. Свині та поросята, що приносять щастя, божі корівки або трилисники - усі вони уособлюють Новий рік, сповнений радості та щастя. Крім того, багато хто з німців носить в своєму гаманці справжню "щасливу копійку", тобто "щасливий цент".

Найпопулярніші новорічні традиції в Німеччині Фруктовий хіт вечірок Без нього не обходиться жодна новорічна вечірка. Пунш німецькою називається Bowle, і незвичне написання цього слова пояснюється його походженням. Пунш, який, зазвичай, подають у великій мисці, походить від англійського слова "bowl", тобто "чаша". Серед безлічі рецептів цього фруктового напою, звичайно ж, є і смачні безалкогольні варіанти.

Найпопулярніші новорічні традиції в Німеччині Остання трапеза у старому році Новорічні вечірки - це не тільки напої, але й буфет чи просто закуски. Німці ж протягом кількох годин до свята люблять посидіти у невимушеній атмосфері та насолодитися типовими новорічними стравами - раклетом або фондю, які вони перейняли у сусідів-швейцарців. Вони чудово смакують і скорочують час до опівночі.

Найпопулярніші новорічні традиції в Німеччині Погляд у майбутнє Ще стародавні римляни розважалися, виливаючи зі свинцю загадкові фігурки і трактуючи по них майбутнє. У Німеччині це теж було давньою новорічною традицією. Втім свинець - доволі токсичний метал, тож варто скористатися менш шкідливими альтернативами - оловом або воском.

Найпопулярніші новорічні традиції в Німеччині Ваше здоров'я, міс Софі! У 1963 році вперше на німецькому телебаченні показали британську комедію "Вечеря на одного". З того часу щоразу напередодні Нового року мільйони німців залюбки дивляться цей фільм з телеекранів. Хоча цей культовий скетч став найбільш повторюваною у Німеччині трансляцією в історії телебачення, у Великобританії міс Софі та її дворецького Джеймса вперше покажуть по телебаченню лише цього року.

Найпопулярніші новорічні традиції в Німеччині Про ситуацію в країні Наприкінці 2018 року Анґела Меркель знову традиційно звернеться до німців з телеекранів. Новорічну промову канцлера ФРН вперше можна було побачити по телебаченню у 1952 році. Ставались і курйози: у 1986 році випадково транслювали новорічну промову канцлера Гельмута Коля з попереднього року. Нову ж промову показали вже наступного дня.

Найпопулярніші новорічні традиції в Німеччині З Новим роком! Це саме той момент, на який усі чекають. В Німеччині, як і в багатьох інших країнах, останні десять секунд року відраховують вголос. Потім обіймаються і бажають один одному "Щасливого Нового року!" Після цього запалюють бенгальські вогні або запускають феєрверки у нічне небо.

Найпопулярніші новорічні традиції в Німеччині З великим гулом у Новий рік Після опівночі на вулицях стоїть такий гул, що навряд чи можна розібрати, що вам бажають близькі. Німці витратили понад 130 мільйонів євро у 2017 році на феєрверки - хоча придбати їх можна лише за три дні до Нового року. Феєрверки в Німеччині мають доволі тривалу традицію - ще давні німці намагалися за допомогою великої кількості світла й шуму вигнати злих духів.

Найпопулярніші новорічні традиції в Німеччині Особливий тост Дзвін келихів шампанського опівночі, звичайно, не такий гучний, як феєрверки, але теж сприяє святковому настрою. Причому у новорічну ніч шампанське пьють скрізь у світі. Але тільки німці мають для Нового року свій особливий тост: "Prosit Neujahr!" Слово "Prosit" походить з латинської мови й означає стільки, скільки "можна досягнути". Автор: Елізабет Ґренір, Максим Драбок

