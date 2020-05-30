Канцлерка ФРН закликала не втрачати пильність у боротьбі з коронавірусом

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) закликала співгромадян до подальшої пильності в боротьбі з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2. Вона пояснила, що без ефективних медикаментів і вакцини всерйоз говорити про те, що пандемія COVID-19 залишилася в минулому, неприпустимо. заявила вона. В своєму щотижневому відеозверненні, опублікованому в суботу, 30 травня, Меркель також застерегла від применшення небезпеки. Вивчення ситуації в сусідніх країнах, які постраждали більше, показує, що те ж саме легко могло статися і в Німеччині, підкреслила канцлерка.

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Сама Німеччина, її економіка і почуття громадянської відповідальності зазнали серйозного випробування за останні чотири місяці, додала Меркель. "Досі ми успішно витримували це випробування", - зазначила вона, подякувавши співгромадянам за проявлені обережність і розсудливість.

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Канцлерка не обійшла стороною тему послаблення карантинних заходів. "Я сподіваюся, що ми зможемо зробити подальші кроки і при цьому не викликати нові зараження", - заявила вона. "Це може вдатися, якщо ми збережемо хоробрість і пильність ", - підкреслила глава німецького уряду.

Вірус SARS-CoV-2 виявлений у понад 5,9 мільйонів жителів планети, а понад 365 тисяч осіб померли від наслідків захворювання COVID-19. Найбільше заражень (1,7 мільйона випадків) і летальних випадків (понад 100 тисяч) - в США.

У Німеччині, за даними Інституту імені Роберта Коха, станом на ранок 30 травня вірус виявлено у 181 196 осіб, 8489 хворих з COVID-19 померли.

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